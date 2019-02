Jeaustin Campos demandará a Blooming ante la FIFA

Se acabó el tiempo. El abogado del extécnico de Blooming Jeaustin Campos, Rodrigo Quiros, informó que este viernes ingresará la demanda ante FIFA por los 141.000 dólares que exige el profesional tico. La dirigencia celeste asegura que sí hubo una rescisión, mientras que Campos dice lo contrario.

“No hay vuelta atrás, Jeaustin Campos cobrará la deuda a Blooming a través de la FIFA. Ya hicimos el requerimiento para que el club le cancele al profesor los $us 141.000 y no obtuvimos respuesta alguna. Vamos a recurrir mañana (hoy) ante el máximo ente del fútbol mundial. También hay la posibilidad de llevar la demanda ante el Tribunal de Resolución y Disputa”, dijo Quiros, el representante legal del técnico.

De esta manera, Blooming deberá lidiar en la FIFA por otro juicio por deudas y que puede derivar en un pago fuerte. En 2018, la academia perdió seis puntos por fallos en contra de pagos de dinero y que el club canceló demasiado tarde. Fernando Cuéllar, gerente administrativo de Blooming, explicó que la suma que está cobrando el ex DT no es la correcta y que cuando se rescindió se debía $us 25.000 y que de ese monto se le pagó 6.000, quedando un saldo de $us 19.000.

Ante esta explicación de Cuéllar a los socios celestes, ayer Campos sostuvo que si hay una rescisión, que la muestren.

En la carta que le envió el abogado Quiros a Blooming se detallan los montos de la deuda de 2018: $us 9.000, de una parte de marzo; $us 117.000 de los meses de abril a diciembre; y $us 15.000 por la clasificación a la Sudamericana. Campos asumió en el club en junio de 2017 y dejó el cargo en marzo de 2018, cuando su contrato acababa en diciembre.