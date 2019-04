José María Carrasco, el nuevo 'mariscal del área' de Blooming

José María Carrasco Sanguino. Es el nombre completo del joven defensor de Blooming, que el domingo marcó su segundo gol con la camiseta celeste en lo que va del campeonato Apertura y que de a poco se va consolidando como un defensor titular indiscutible.

Sus 1,90 metros de estatura lo muestran como un zaguero de buena estampa. Y no es solo pinta, pues derrama virtudes en el puesto que se desempeña. Tiene un buen juego aéreo, capacidad técnica para salir jugando y, por si fuera poco, tiene temperamento para buscar el gol cuando el rival se lo permite.

DIEZ conversó ayer con él, tomando en cuenta que el domingo, ante Destroyers, ratificó el buen rendimiento que viene cumpliendo bajo el mando de Erwin ‘Platiní’ Sánchez, el entrenador que desde la segunda fecha le dio la oportunidad y confianza para mostrarse.

Su llegada a la academia

Antes de hablar de su actual momento, quisimos indagar sobre sus comienzos. Contó que a Blooming llegó a los 15 años, a invitación de su hermano mayor, Alexis, que entrenaba en las inferiores del club.

“Desde los 8 años había estado en la Academia Tahuichi, pero a los 15 me fui a Blooming por mi hermano y sobre todo por mi familia que es bluminista”, dijo el espigado zaguero cruceño que se crio por la zona de El Paraíso, barrio que queda por inmediaciones del Avión Pirata.

“En mis comienzos tuve como entrenador al profesor ‘Castor’ (Fernando) Suárez, al profesor Roger Avendaño y también al profesor Raúl Gutiérrez. Con ellos salí campeón en la sub-15 y sub-17, pero jugando como volante de marca. El 2015, cuando tenía ya 18 años, el profesor Erwin Sánchez me convocó a la primera. Tras dos meses de estar con el grupo me bajó a reserva, pero a fines de ese año me volvió a subir”, dijo.

Por lo visto no le fue fácil mantenerse en el plantel profesional, aunque confiesa que con Hernán Boyero como entrenador, en 2016, debutó como marcador central.

“No había centrales y ante la emergencia le tuve que meter. Me sentí cómodo, aunque admito que me costaba marcar. Afortunadamente tuve compañeros como Christian Coimbra, Carlos Tordoya y Lorgio Álvarez, que me guiaron y de ellos aprendí mucho”, sostuvo y acotó que con el costarricense Jeaustin Campos volvió a jugar de volante, ya que este DT fichó para el club a varios zagueros.

“Tuve que hacerlo, pero gracias al profesor Mauricio Soria, que me convocó a la selección para amistosos contra Nicaragua, pude retomar mi puesto”, dijo.

La gran oportunidad

Tras ese largo proceso de aprendizaje y consolidación, llegó el año de explotar, aunque todo el 2018 estuvo esperando su oportunidad con Erwin Sánchez.

Se la dio en la segunda fecha del presente campeonato, cuando tuvo que hacer dupla con el paraguayo Óscar Velázquez en el partido por la segunda fecha contra San José, en el Tahuichi.

“Afortunadamente cuento con compañeros que me ayudan a crecer. Es el caso de Óscar (Velázquez) y ahora con Rodrigo (Erramuspe)”, contó.

Fue el partido en el que demostró gran solvencia en la zaga, lo que ayudó a ganar el partido con comodidad (5-1).

Con sus padres, Alfredo y Yeny; su hermano, Alexis; y su hermana, Cecilia. Foto: Hernán Virgo

A partir de ese encuentro no soltó la titularidad, incluido el gol que hizo en la duodécima fecha en el 1-5 a Sport Boys, en Warnes.

¿Quiénes son tu referencia para mejorar en el puesto? Le consultamos. “Cuando era niño me gustaba como jugaba Juan Manuel Peña. Lo seguía cuando estaba en Villarreal de España y jugó la Champions. Es curioso y cosas de la vida, pero ahora en Blooming lo conocí y por la amistad que tenemos es mi representante junto con ‘Gato’ (José Carlo) Fernández. Son mis amigos y constantemente me aconsejan, me orientan”, sostuvo y contó que hace dos años, gracias al vínculo con ellos, estuvo dos semanas probando suerte en Unión Española de Chile, pero no se quedó y tuvo que volver.

Hoy, el fútbol y la vida le sonríen a este joven valor nacional, que el próximo 16 de agosto cumplirá 22 años.

En junio de este 2019 terminaba su contrato que lo liga a Blooming, pero luego de hablar con la directiva, que comanda Juan Jordán, renovó hasta el 2021.

“Estoy tranquilo y cómodo en el club. Hay que ir paso a paso. Tenemos un gran grupo y para ser campeón necesitamos ganar todo lo que nos resta por jugar de local y por ahí sumar un par de puntos más fuera de casa”, puntualizó José María, quien hace tres años fue papá de Olivia, su inspiración, su motivación para seguir luchando por ser cada día mejor y así volver a la selección.

Desde hoy, a preparar el partido contra el otro líder del torneo

Luego de la jornada de descanso que otorgó ayer Erwin Sánchez a sus dirigidos, hoy retomarán el trabajo de cara al partido del próximo domingo, en el Tahuichi, ante Nacional Potosí, representativo con el que disputan el primer lugar en la tabla de posiciones del torneo Apertura.

Sánchez considera que será un duelo complicado, por el buen momento que atraviesa el cuadro de la banda roja, pero aclara que Blooming juega en casa, por lo tanto, debe mostrar las armas que tiene para buscar el triunfo.

“Por algo es el puntero y creo que está trabajando bien. Lo importante es que jugaremos en casa y, además, tenemos nuestras propias armas para lograr nuestro objetivo”, dijo el adiestrador cruceño, que al recordar el partido contra Destroyers, disputado el domingo pasado, manifestó que fue un duro duelo en el que tuvo que cambiar la estrategia en el tramo final para asegurar la victoria.

“Hubo un momento en que al equipo le faltó velocidad para trasladar la pelota y eso originó que plantee de otra manera el partido. Lo mejor era asegurar la victoria y evitar que nos empaten de un contragolpe”, indicó.

La noticia grata, según Ezequiel Luna, ayudante de campo del equipo, es que no hay bajas en el equipo por lesión ni por acumulación de tarjetas amarillas. Esto implica que Sánchez podrá contar con toda su plantilla para el partido contra Nacional, que corresponderá a la decimosexta fecha.