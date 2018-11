Juan Carlos Robles negó haber llegado ebrio a las prácticas

Dolido y molesto, así está el arquero de Destroyers, Juan Carlos Robles, que fue bajado a la reserva porque supuestamente llegó en estado de ebriedad a una de las prácticas la semana pasada. Negó haber cometido el acto de indisciplina y aseguró que pidió un análisis clínico que confirme o niegue la acusación que le hizo su DT, Óscar Ramírez, pero no le dieron respuesta.

Robles indicó que Ramírez le dijo que no estaba en condiciones de entrenarse y después Renato –gerente deportivo del club- le informó que tenía que trabajar con una categoría inferior. “Cuando llegué al entrenamiento, el señor Ramírez me dice que yo había bebido y que estuve hasta tarde en cierto lugar. Todo es mentira, es falso”, remarcó a Los Más Buscados de DIEZ el portero cuchuqui.

“Le pedí al técnico que me hagan el test de alcoholemia, no se me realizó, no sé por qué. Ese día trabajé con el entrenador de arqueros con normalidad. Ahora voy a cumplir mi contrato practicando con la reserva”, dijo Robles.

El golero nacional expresó que el presidente del club, Robert Blanco, le informó que no era del agrado de Ramírez. “El técnico no te quiere, me dijo textual”, contó Robles al programa de EL DEBER Radio. La dirigencia tenía pensado rescindirle el contrato, pero mientras no lleguen a un acuerdo, el futbolista no firmará su salida. Su vinculación legal termina el 31 de diciembre.

El presidente lo confirmó

Blanco declaró a los medios de Santa Cruz que tanto Robles como Daniel Saravia acudieron al trabajo en estado etílico. “Tengo que ser claro, llegaron ebrios a los entrenamientos”, confirmó Blanco. Además, el dirigente habló del bajo rendimiento del exPetrolero del Chaco y de que tanto el nuevo cuerpo técnico, como ellos, quieren poner “mano dura” en el primer plantel.