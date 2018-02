La grave situación de Julio Zamora

Julio Zamora no aguantó la emoción ante los medios y lloró pidiendo que lo colaboren en este mal momento que pasa. Foto: Internet

La situación de Julio Zamora es dramática. El técnico argentino, que sufrió dos infartos cuando dirigía a Real Potosí, no aguantó la emoción por el momento que vive y lloró como un niño en la conferencia de prensa que ofreció con su familia, hace pocas horas en Cochabamba, donde radica. El DT pide que el club lila le pague lo que le debe y que se haga cargo de los gastos que demandó su recuperación en una clínica del valle. “Nosotros (su familia) lo perdimos todo”, dijo el ‘Negro’.

Fue la primera conferencia que ofreció Zamora, luego de que en noviembre del año pasado fuera internado de emergencia tras sufrir dos infartos cerebrales que pusieron en peligro su vida, por lo que no pudo dirigir el plantel de Real Potosí, aunque su cuerpo técnico se quedaron al mando.

Pasaron tres meses desde del incidente y ahora, uno de los jugadores más habilidosos que dio el fútbol argentino, la pasa muy mal, pues los gastos médicos que hizo su familia para salvarle la vida los dejaron casi sin nada, ya que el entrenador no recibió ayuda del club lila, a pesar de que cuando sufrió los infartos tenía contrato vigente.

“Da bronca que hayan hecho un proyecto conmigo (la dirigencia de Real Potosí) y después salgan a decir que no tienen deudas conmigo”, reclamó Zamora, mientras se emocionaba y se le cortaba la voz.

El DT contó que su familia perdió todo lo que él ganó en el fútbol (solo cuenta con un vehículo) y que ahora solo espera que Real Potosí se haga cargo de lo que corresponde, ya que su objetivo es devolver la ayuda que recibió a los médicos que lo atendieron y a las personas que estuvieron cerca.

Sobre Fabol (Futbolistas Agregados de Bolivia), dijo que solo recibió un mensaje explicando que la única manera de ayudarlo es mediante la organización de un partido amistoso de la selección boliviana.

El ‘Negro’ agradeció a todas la gente que lo ayudo desde México, donde jugó en el Cruz Azul, y de Argentina, donde brilló con luces propias, pues fue un habilidoso delantero y goleador, campeón con Marcelo Bielsa como entrenador (en Newell’s Old Boys).

Al final de la conferencia, Zamora no aguantó y comenzó a llorar, por lo que no pudo responder más preguntas y lo único que se le escuchó decir fue: “Solo quiero que me ayuden”.