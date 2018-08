“La llegada del técnico Roberto Mosquera nos cambió el chip a todos”

No hay dudas de que Mauro Milano tiene mucho que ver en el buen momento de Royal Pari, más allá de lo que sucedió el sábado con Wilster. El argentino, que es el conductor del equipo que es sensación, habló de su trayectoria, de su presente y de su futuro. Es consciente de que el torneo recién comenzó y de que deben ir paso a paso para lograr el objetivo de estar entre los cinco primeros.

Admite, además, que aún siente un profundo dolor porque su padre murió de cáncer hace poco, aunque agradece a su familia por el apoyo para levantarlo.

Con 34 años, aún tiene cuerda para mucho, más allá de que no sabe qué pasará en diciembre, cuando termine su contrato con Royal. Acá un mano a mano con este habilidoso creativo.

¿Cómo se da tu llegada a Bolivia?

– Tuve una comunicación con David de la Torre (extécnico del plantel), con quien jugué en México, y me ofreció venir a un club de primera y que estaba ordenado. Así es que decidí cambiar de aires y salir de Argentina; no lo dudé, sobre todo porque conocía a David.

Llegaste a comienzos de año, pero recién se ha visto lo importante que sos para el equipo, ¿qué sucedió antes?

Es lindo sentirse importante en un equipo. Al comienzo estaba bien, pero luego me lesioné y justo el equipo entró en un bajón anímico fuerte porque perdimos varios partidos, eso hizo también que David de la Torre se aleje del club (rescindió) y me dolió porque él me trajo y yo quería que le vaya bien, pero no pasó así.

Después, la llegada de Mosquera nos cambió el chip a todos los jugadores, sabíamos que nos quedaba un semestre y que debemos cumplir no solo para nosotros, también para la dirigencia. Estuvimos 45 días trabajando, casi sin vacaciones, por lo que fue una buena pretemporada y eso está dando los resultados que se ven.

¿Cuál es el objetivo que se trazaron en este torneo?

– El profesor lo dijo y todos los jugadores lo hablamos cuando estábamos en la pretemporada, que tenemos que sumar 35 puntos y ubicarnos entre los primeros cinco del torneo. Después veremos si estamos para ser primeros o segundos, y si obtenemos un premio internacional.

La realidad es que somos un equipo nuevo, hay planteles que vienen jugando hace cuatro o cinco años y tienen los mismos jugadores y son clubes grandes que han participado en torneos internacionales. Entonces, veo difícil el torneo, recién empezó, falta salir a jugar fuera de casa, restan más de 20 partidos y es largo esto.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Negrete toma posesión de su terreno en la sede de Blooming

¿El partido con The Strongest fue el parámetro que necesitaban para saber qué pueden hacer más adelante?

– En parte sí, pero creo que la mejor medida de saber para qué estamos en este torneo será a partir de la segunda ronda, porque vamos a tener partidos de visitante. Ahora vamos bien, ganamos a un grande, pero esto es largo todavía.

¿Sienten alguna necesidad dirigencial por un título?

– Nosotros lo vemos con tranquilidad, obvio que lo tomamos bien, pero con una realidad por lo que estamos viviendo y haciendo. El presidente siempre piensa en grande y esa es una virtud de él y eso es bueno, pero nosotros vamos partido a partido, hoy nos toca estar arriba, pero a veces cuesta mantenerse, por eso hay que estar serenos y pensando que esto será difícil todo el semestre.

¿Qué hay que hacer para mantenerse y no relajarse?

– Seguir trabajando con la misma intensidad con la que jugamos los partidos, porque las virtudes que tiene este equipo son el sacrificio, el esfuerzo y la humildad. Eso nos caracteriza, con relación a otros equipos.

¿Qué podés valorar del DT Mosquera?

– Su formar de ser, de ser frontal. De tener código en el ambiente del fútbol y la manera que trabaja su cuerpo técnico, que nos ha ayudado a muchos a crecer más

¿Qué de positivo y negativo has visto en este tiempo que estás en Bolivia?

– Me causó impresión que hay jugadores con mucho talento. Se debe hacer una buena estructura en el fútbol nacional porque hay una buena camada de futbolistas con mucho talento. Ojalá que puedan sacar adelante a la selección, porque Bolivia tiene con qué clasificarse, incluso a un Mundial. Lo digo porque lo veo cada fecha. Lo feo es lo mal que están estructurados varios equipos. Por suerte, a mí me tocó estar en un club ordenado, que tiene una buena sede, que tenemos ropa de marca, con los sueldos al día y premios; mientras, veo que hay otros clubes que están mal económicamente, que no ayudan a los jugadores, y eso te complica porque te hace caer el nivel del torneo. También está el arbitraje, ya que en otros países cuando un juez dirige mal lo castigan; en cambio acá no, siguen dirigiendo.

¿Es fácil jugar en un club que no tiene muchos hinchas?

– Lo que pasa es que cuando jugás en un club grande te exigen todos los días, acá este equipo está creciendo y, como dice el profesor, en cinco años va a ser uno de los grandes de Santa Cruz por la estructura y organización que tiene. Ojalá que algún día se pueda pelear un torneo internacional, ojalá seamos nosotros los que podamos clasificarlo.

En el fútbol boliviano he visto que se exige en Oriente, Blooming, The Strongest, Bolívar, pero es normal que exijan por la cantidad de gente que mueven. Por ahora no tenemos esa presión y por eso jugamos con esa tranquilidad, que ahora nos beneficia; sin embargo, es lindo sentirse presionado y saber por qué se está jugando.

TE PUEDE INTERESAR: Terreno de Blooming: Negrete dice que ya hay comprador

¿Sienten presión de la dirigencia por las condiciones entregadas al plantel?

– Es una presión linda, porque un jugador siempre quiere ganar cosas en el club que le toca jugar. Nosotros sabemos lo que anhela el presidente, pero esto es largo. Ojalá que le podamos dar una alegría, pero no solo a la dirigencia, también a nosotros, a nuestras familias y a la hinchada. Si llegamos a clasificarnos a una copa internacional, la hinchada crecerá.

¿Ves al equipo en un torneo de Conmebol?

–Material tenemos, hay muy buenos jugadores, los que estamos ahora jugando y los que están en el banco. También los que quedan afuera están al cien por cien y para ser tomados en cuenta en cualquier momento.

Hay buen material, pero es un torneo difícil. Pienso que si no se da este año, seguro que el próximo se jugará en un torneo internacional, aunque bueno, ojalá sea este.

¿Algún equipo que te haya llamado la atención en este corto tiempo que llevás?

– Oriente, porque veo lo que le exigen a los jugadores antes de los partidos para que ganen. No lo he visto con Blooming, a pesar de que es otro grande.

¿Y cómo ves el tema de la presión, que a veces parece demasiada para los jugadores?

– Depende de cómo lo tome cada uno. Yo estoy acostumbrado a jugar con presión. En Huracán los partidos son con 20.000 personas y cuando no te va bien en dos o tres partidos los hinchas te aprietan en los entrenamientos exigiéndote. Hay muchos que capaz no están preparados, pero a veces es importante que te exijan.

¿Creés que The Strongest es el candidato más firme?

– Yo pienso que otros equipos se van a levantar, entre ellos Wilstermann y Bolívar. El que tiene buen plantel y que a veces no se le dio los resultados es Guabirá, me gusta cómo juega ese equipo. Oriente también está ahí y Blooming ha hecho buenos partidos. Hay equipos que seguro se van a despertar y empezarán a ganar. No creo que Bolívar se quede ahí.

¿Qué significa Huracán, donde te fue bien?

– Desde chico fui seguidor de Huracán y gracias a Dios pude jugar en el club del que soy hincha y debutar en primera división. Y toda mi familia es hincha del ‘Globo’, por eso estamos muy ligados con la institución. Si no me retiro allí, seguro que vuelvo a trabajar porque ya me ofrecieron hacerme cargo de la juvenil.

Perdiste a tu padre ¿qué fue lo que pasó?

– Hace un año y medio le detectaron cáncer de pulmón. Se hizo el tratamiento que se hace y pensamos que le daría una mano para alargar su vida, pero no fue así porque la enfermedad lo fulminó. Pude estar a su lado los últimos días

¿Qué debe hace un futbolista para no caerse anímicamente con un dolor tan grande?

– Mi viejo siempre me decía “si te ven débil te van a tratar débil, entonces intentá ser fuerte”. Siempre trato de seguir esos consejos en mi trabajo y en mi familia. Ahora el trabajo me tiene distraído. Es la ley de la vida que el hijo despida al padre, feo debe ser que el padre despida al hijo, pero duele mucho porque no esperaba perder a mi padre por una enfermedad, esperaba que sea por viejo.

Falta poco para cumplir tu contrato ¿te vas a quedar?

– No quiero asegurar nada, solo vivo el día a día. Ojalá que en diciembre estemos festejando y luego veremos qué pasa. Me gusta está ciudad, pero en el fútbol cuando estás bien aparecen varios clubes interesados y cuando andás mal no te llama nadie.

¿A qué te vas a dedicar cuando dejés de jugar?

– Ojalá que en el futuro pueda ser técnico, porque es un lindo desafío. Me ofrecieron dirigir en juveniles en Huracán, pero es muy repentino para retirarme ahora.