La superfinal Boca - River se mantiene pese a la lluvia

La final que paralizará América a partir de las 16:00 hora boliviana está garantizada, según el informe del director de competiciones de clubes de la Conmebol, Fred Nantes. El dirigentes señaló que hasta el momento todo se mantiene, pese a la fuerte lluvia que cayó en las últimas horas en Buenos Aires.

DIEZ TE MUESTRA COMO SE VIVE EN LAS AFUERAS DEL HOTEL DE CONCENTRACIÓN DE BOCA

"El partido no está suspendido. Sigue todo normalmente como estaba planeado. No hay ninguna decisión distinta de lo que se programó desde el inicio, cualquier decisión diferente se anunciará más tarde, pero hasta el momento no hay otra decisión y se juega el partido", afirmó el dirigente.

"HASTA EL MOMENTO NO HAY DECISIÓN DE SUSPENDERLO"#LibertadoresxFOX | Fred Nantes, Director de Competiciones de CONMEBOL, confirmó que por el momento no hay modificaciones respecto al partido entre #BocaxFOX y #RiverxFOX. pic.twitter.com/kjpqi3tZSz — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 10 de noviembre de 2018

Nantes es optimista en que dejará de llover en las siguientes horas y que el sistema de drenaje de la Bombonera será suficiente para que el campo de juego quede en buenas condiciones. "Estamos realizando inspecciones en todo momento, pero como dije el partido no está suspendido", agregó.

Sobre la determinación si dejarán calentar a los equipos en el terreno de juego como es habitual, Nantes dijo que lo evaluará cuando lleguen los planteles al escenario deportivo. Con este panorama la histórica final se vive a mil en Buenos Aires y en otras partes del mundo.