¿Lampe, Rossi y Andrada juntos? Mira lo que dijeron

Juntos por un objetivo. La cadena TyC Sports entrevistó a los tres arqueros de Boca Juniors; Esteban Andrada, Agustín Rossi y Carlos Lampe, al mismo tiempo, para reflejar cómo viven la previa de las semifinales de la Copa Libertadores y cómo es su relación. El primero se recupera de una fractura de mandíbula, el segundo es el titular y el tercero llegó hace poco para ganarse un espacio en la competición internacional. Todo sucedió en la cena solidaria que organiza todos los años la institución xeneize.

Andrada manifestó que se está recuperando y que en las próximas horas el cirujano lo valorará. “Mañana (por hoy) le llevo la placa panorámica para que vea cómo estoy. No depende de mí para que selle bien el hueso, todo depende de mi genética. Pregunté si podía usar una máscara, pero me dijeron que no por la vista periférica”, aseguró el portero, que fue contratado para ser el número ‘1’ en el azul y oro. Además contó que sufrió bastante en la operación y después de ella.

Mientras que Rossi contó que sintió mucho lo de su colega, cuando lo vio hacerle señas pensó que le tocaba ingresar y se puso ansioso. “Lo que más importa es el grupo, Esteban me mandó mensaje en el siguiente partido (cuando jugó de titular)”, manifestó el golero, que ha recibido bastante presión desde la llegada de Lampe y tras los errores que cometió en el partido contra el Cruzeiro, en los cuartos de final.

Boliviano solidario

Lampe inició su intervención expresando su preocupación por que Andrada estaba conversando mucho con el periodista de la cadena internacional y una de las recomendaciones del médico es que hable lo menos posible. “Ahorita miraba porque no quería que lo hagas hablar mucho al flaco (por Andrada), porque lo tenemos entre algodones para que se integre lo antes posible”, dijo el nacional, que ha logrado conocer cómo se vive el “mundo Boca”. ¿Consejos? Rossi le dio algunos ‘tips’ para relacionarse con la gente y el periodismo.

Sobre la xenofobia y racismo que ha sufrido, Lampe aseguró que no le gusta que se magnifiquen los problemas. “A mí me gusta que se viva el fútbol y que se disfrute, ya que es el deporte más lindo del mundo. Esas cosas quedaron atrás. Me llamó Pablo (Carrozza), se disculpó con el país, así que está todo solucionado”, indicó Lampe.

Los tres profesionales mostraron su madurez y que están unidos para conseguir su objetivo: lograr la séptima Copa Libertadores.