Las cinco cosas que debes saber del torneo Clausura

DIEZ te deja las cinco claves que debes saber antes del inicio del torneo Clausura, que está establecido para este viernes 20 de julio, pero si la FBF y Fabol no llegan a un acuerdo este miércoles, el arranque se puede aplazar. ¿Qué premios se reparten? ¿Hay descenso? Te dejamos los detalles en esta lista:

1. Inicio. Según el fixture aprobado en el Consejo de la División Profesional, el campeonato tiene que iniciarse este viernes 20 de julio, pero si la FBF y Fabol no llegan a un acuerdo este miércoles (sobre diversos puntos), se puede postergar para la siguiente semana.

2. Sistema. Después de experimentar el campeonato por series, este semestre será todos contra todos, como se realiza desde hace bastante tiempo. Hay que resaltar que ya estaba establecido desde enero, cuando se planificó la temporada.

También puedes leer:

3. Premios. Se repartirán cuatro cupos para torneos internacionales para los mejores. El primero será Bolivia 2 en la Copa Libertadores 2019 y el segundo será Bolivia 3. Mientras que el tercero y el cuarto nos representarán como Bolivia 2 y 3 en la Sudamericana del próximo año.

4. No repiten. Wilstermann (Libertadores 1), The Strongest (Libertadores 4), San José (Sudamericana 1) y Guabirá (Sudamericana 4) no pueden recibir un nuevo premio en este campeonato, solo pueden intercambiarlo por uno mejor. Por ejemplo, si los azucareros ganan el título, se quedan con el cupo a Libertadores como Bolivia 2, dejando de lado el que obtuvieron el anterior torneo para la Sudamericana.

Te puede interesar:

5. Descenso. El equipo con menor puntaje de la temporada (Apertura y Clausura 2018) perderá la categoría automáticamente y todos los derechos que gozaba en la División Profesional. El penúltimo de la tabla general disputará su permanencia en primera con el equipo que goce de este beneficio del torneo organizado por la División de Aficionados.