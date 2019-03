Lionel Messi: “Mi hijo me pregunta por qué me matan en Argentina”

Lionel Messi, el capitán de la selección de Argentina, habló sobre su regreso a su selección en entrevista con la radio FM 94 de ese país, donde disparó que “se hace difícil disfrutar con el entorno de la selección”.

La estrella del Barcelona reveló que muchas personas cercanas y hasta sus familiares le observaron su decisión de regresar después de la eliminación del Mundial de Rusia 2018, y las fuertes críticas por alguna prensa de su país: “Mi hijo me pregunta por qué me matan en Argentina”.

“Me tira seguir volviendo. Yo quiero ganar algo con la selección. Cuando yo decidí volver tuve mucha gente en contra que me decía que estaba loco, que para qué, que no volviera: mis amigos, mi familia. Mi hijo de 6 años que ya entiende me pregunta: ¿por qué te matan en Argentina? ¿Por qué no te quieren en la selección? ¿Por qué no te quieren ahí? Y yo le digo que bueno, que no son todos, que hay mucha gente que me quiere... Es difícil. Pero yo no tengo que demostrar nada a nadie. No tenemos que estar todo el tiempo vendiendo humo, no voy a andar diciendo que amo a la selección. No soy así, que digan lo que quieran”, descargó en la entrevista y que fue publicada en el diario Clarín de Argentina.

Messi también consideró que el rompimiento con la prensa argentina surgió tras la derrota en la final contra Alemania (1-0) en el Mundial de Brasil 2014, donde la albiceleste disputó esa fase después de muchos años.

"Nosotros tuvimos una sal bárbara. Porque si nosotros hubiéramos ganado la final en Brasil era todo distinto. Y desde ahí llegó todo el quilombo. Quizá la relación con la prensa debía ser otra, de las dos partes. Nosotros también nos equivocamos, nos cerramos y no quisimos hablar... Si uno tira para un lado y otro para el otro no se puede. La selección está por encima de cualquiera. Nosotros dimos lo mejor para ganar el Mundial y las Copas América, pero a veces son detalles", rememoró.

El crack argentino mencionó que su mente está en logra algo con su selección, ahora bajo el mando del técnico Lionel Scaloni. “Yo me dedico a jugar y listo. Dicen que pongo a mis amigos y el Kun (Sergio Agüero), por ejemplo, fue más suplente que titular. No me meto".

Sobre el presente de la albiceleste que cumplió dos amistosos con una derrota ante Venezuela (1-3), en su regreso, y sin su presencia ganó a Marruecos (0-1), Messi advirtió que "Es bueno el cambio de generación en la selección pero fue muy brusco. Es difícil hacerlo y va a llevar tiempo", advirtió Leo.

Finalmente, la estrella del Barcelona mencionó que está motivado para participar con su selección en la Copa América de Brasil donde buscará la corona de campeón, como también en la versión del próximo año en Colombia. "Ser campeón del mundo es lo máximo. Dios sabrá por qué no ganamos. Ahora tenemos la Copa América y el año que viene tenemos otra más. Nos están dando más chances", subrayó.