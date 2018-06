Los técnicos de The Strongest y Wilstermann, calientan la final en Sucre

Muy pocas veces los técnicos son protagonistas de una final, como la que se jugará mañana en Sucre (20:00). La previa del duelo decisivo entre The Strongest y Wilstermann está cada vez más caliente luego de las declaraciones del entrenador del Tigre, César Farías, y del equipo aviador, Álvaro Peña, que hasta se desafiaron en la segunda final, disputada el domingo en el estadio municipal de Sacaba (Cochabamba).



“Que gane el mejor, jugando al fútbol, no ensuciando a la gente. Álvaro Peña, mírame, te lo mando a decir así clarito, delante de todo el mundo, jugando fútbol, no insinuando que los demás son ladrones”, dijo Farías ante la presencia de varios medios nacionales, apuntando claramente a su colega, el entrenador de Wilstermann.

El venezolano se quejó porque a Peña, aún estando suspendido, se le permitió estar en el campo de juego en determinado momento (cuando se le acercó para encararlo).

Peña afirmó que no hizo ningún tipo de agresión en momento alguno a Farías. “En ningún momento le falté el respeto, fui a saludarlo y le dije que me ayude para que hagamos fútbol, que juguemos, pero parece que él se molestó y me lanzó palabras obscenas, yo lo miré y no le contesté”, explicó el técnico de los aviadores.



Luego del partido en Sacaba, Farías afirmó: “Al entrenador (Peña) lo felicito, tiene un buen equipo, pero su cabeza la tiene que apuntar a otro lugar, no hacia nosotros, yo me preocupo por mi equipo y reconozco que nos ganaron bien. Como hombres, la calle es libre, a nadie lo asustarán al decir que lo van a golpear”.

En los últimos días, Peña puso en duda el arbitraje en esta última instancia, aunque ya no quiere referirse al tema, pues ahora está concentrado para ganar mañana en el estadio Patria. “Queremos (que los árbitros) sean imparciales. Por qué cuando dirigen en el exterior lo hacen bien, ellos tienen capacidad, pero cuando dirigen acá no sé qué pensar”, apuntó el DT cruceño.



“Si nos ganan deportivamente, yo lo reconoceré, pero no nos ensucien si nosotros tenemos la posibilidad de ganar”, afirmó César Farías.



Más allá de la rivalidad intensa que se ha mostrado en estos últimos días, ambos entrenadores consideran que el duelo de mañana será abierto, con dos equipos con vocación ofensiva, pues así lo han demostrado en la ida y en la vuelta. Si hay empate durante los 90 minutos, el título debe definirse por la vía de los penales.

Por dentro

La última final se disputará mañana en el estadio Patria, de Sucre, como cancha neutral. El duelo se jugará desde las 20:00. Si hay empate, se definirá mediante penales.

Sucre es la sede de la final:

El campeón del torneo Apertura se quedará con el cupo de Bolivia 1 para la Copa Libertadores de 2019 (va directo a la fase de grupos). El segundo obtendrá el cuarto cupo para el mismo torneo (en la primera fase debe eliminarse con un rival de otro país, en partidos de ida y vuelta).

The Strongest ya se encuentra en la capital del país esperando el encuentro decisivo del torneo Apertura. Hoy será el turno de la llegada de Wilstermann.