Mario Alberto Kempes: “Siempre dije que Bolivia debe aprovechar su juego en la altura de La Paz”

Un estadio de Córdoba, Argentina, lleva su nombre. Mario Alberto Kempes es un ícono del fútbol internacional. Todo gracias al talento que desparramó con su selección en el Mundial de 1978, del cual fue el goleador, y el legado que dejó en su país defendiendo los colores de Instituto de Córdoba, Rosario Central y River Plate, pero siendo, sin dudas, un gran embajador en España, donde defendió los colores del Valencia, el club que lo inmortalizó con la estatua que le edificó en las afueras del estadio de Mestalla.

‘El Matador’ se retiró del fútbol profesional como jugador en 1996 en el club Pelita Jaya de Indonesia. En esa liga terminó su carrera de 23 años de trayectoria, que lo hizo jugar también en Austria y Chile.

Una vez que colgó las chuteras se puso de inmediato el traje de entrenador. Gracias a esa faceta vino a Bolivia, donde dirigió primero a The Strongest, en 1999, y un año después aceptó el reto de trabajar en Blooming. En ambos equipos bolivianos no pudo conseguir algún título, pero le bastó para tener una idea de lo que es nuestro fútbol.

Hoy, Kempes es un destacado presentador y comentarista de noticias deportivas en la red internacional ESPN.

Hace poco una declaración suya sobre el delantero Lionel Messi provocó una reacción internacional. No era para menos, tomando en cuenta que defendió al ‘10’ del Barcelona de un ataque de Diego Maradona, su compañero de selección en el Mundial de España 1982.

Hablamos con él. Aprovechamos la oportunidad de tocar muchos temas de actualidad. Le alegró tomar contacto con DIEZ, pues confesó que hacía muchos años que no hablaba con periodistas de Bolivia.

¿Qué le dejó su paso por dos clubes grandes del país?

Mucho, porque incluso tengo mi hija, Natasha, de 19 años, que nació en La Paz. Quiere a Bolivia a tal punto que desea tener pasaporte boliviano. En algún momento la voy a llevar a conocer su otro país. De todas formas, ya en lo futbolístico quiero decir que la gente de The Strongest (1999) me trató muy bien, pero por desgracia tuvimos un momento complicado en lo económico, que me hizo volcar la tortilla, como se dice. En verdad, me hubiera gustado seguir. Toda la familia de The Stongest se portó muy bien. Lo triste fue que los problemas se originaron justo cuando empezaba a trabajar. Todo eso nos hizo repensar en nuestro futuro.

¿Y en Blooming en el 2000?

Me encontré con gente fenomenal, aunque no tuvimos un buen comienzo con el equipo. Lo más grande que hicimos fue ganarle al eterno enemigo (Oriente Petrolero) en un partido espectacular (le volcó el resultado con el gol de Diego Cabrera). Después, otra vez tropezamos con un problema económico del club, lo que obligó al presidente a decirme que ya no había más dinero para pagarme. Hubiese querido seguir con menor salario, pero en ese momento antepuse los intereses de la familia. Por eso no hubo acuerdo económico con la dirigencia del club.

¿Por qué dejó de dirigir desde el 2002?

No es que lo haya dejado, sino que me han dejado. No sé por qué, quizás por malo (sonríe), pero en realidad no sé la razón. De todas formas me gustaba y me gusta estar al lado de la raya de cal. No se han dado las oportunidades, pero no descarto volver en cualquier momento.

Con esa corta experiencia en el país ¿qué concepto maneja del fútbol boliviano?

Bolivia tiene mucho margen para seguir mejorando. Siempre lo dije, tienen que aprovechar el juego en la altura. Es curioso, porque es la única selección que juega a 3.600 metros de altitud y aún con esa ventaja no puede clasificarse a un mundial. No lo saben aprovechar y no sé por qué. Considero que no pasa por los entrenadores, que han tenido grandes fenómenos. Lo que no me entra en la cabeza es que ahora van otras selecciones y ganan en La Paz. No me lo puedo explicar que los bolivianos pierdan partidos en el estadio Hernando Siles. Me sorprende eso. Ahora, otra cosa, uno piensa que los jugadores que están en el exterior son mejores que lo que están jugando en el país. Lo que hay que tener en cuenta es que aquel que juega en el exterior sufre las consecuencias de retornar a jugar en Bolivia. Cambia el metabolismo. Por eso, habría que conformar un equipo para jugar de local con los que juegan en la altura y otro para los partidos de visitantes cuando toque jugar en el llano.

¿Sigue los campeonatos nuestros?

El crecimiento del fútbol boliviano se dará si hay dirigentes convencidos de conseguirlo. Ahora quiero decir una cosa. Bolivia tiene buenos jugadores y también buenos equipos. Hay que trabajarlo mejor al jugador boliviano y armar equipos no solo pensando en ser campeón o en clasificarse a un torneo internacional sino hay que pensar también en prepararlos para que sean convocados a la selección. Así se convertirá en una gran vitrina para exportar jugadores. Después, esos futbolistas vendrán mejor preparados para armar una gran selección.

¿Y de la selección argentina qué nos puede decir?

Lo único que puedo decir es que me parece fenomenal lo que viene haciendo Scaloni. Está intentando cambiarle la cara un poquito a la selección. Hay gente que piensa que los mejores jugadores del país están todos en el exterior. Yo pienso que no. Entiendo que en el exterior hay jóvenes figuras que destacan, pero para la selección se han hecho viejos. Uno los conoce porque en sus clubes andan fenomenal, pero en la selección es totalmente diferente. Por eso considero que se debe buscar alternativas y estas pueden encontrarse en aquellos muchachos que no han tenido oportunidades. Ahora, quién te dice que ellos den una sorpresa el día de mañana.

¿Debe estar Messi?

Hoy considero que debe estar fuera de las convocatorias, pero no del todo. Debe estar fuera de los partidos amistosos, tal como sucedió ahora. Por eso destaco el trabajo de Scaloni, porque considero que está buscando una selección diferente, un equipo que aprenda a jugar sin depender de alguna figura. Es buena la idea, ya que a Messi podés sumarlo en cualquier momento y estoy seguro que no te va a desarmar el equipo, más al contrario lo va a fortalecer. Por eso digo, hay que buscar savia nueva, sangre fresca, para mejorar lo que está pasando.

¿Han sido duros con Messi en Argentina, incluido Diego Maradona?

Una palabra de aquellos que fuimos seleccionados o hicimos algo para que sea campeón Argentina es importante, pero hay que entender también que lo nuestro ya pasó y ni siquiera vale la pena recordar viejos tiempos. Por lo tanto, nuestro deber es apoyar y no destrozar a los jugadores de hoy. Aparte, deberíamos sentirnos orgullosos de tener a Messi, que es hoy el mejor jugador del mundo. Después de Maradona no teníamos un jugador de esa envergadura y hoy lo tenemos. Por eso digo que todos merecen respeto y sobre todo Messi, que siempre te va a hacer falta. Por eso, lo mejor es darle una pausa para después tomarlo en cuenta en los partidos oficiales.

¿Volviendo al fútbol argentino, ¿sabe que Boca fichó a un arquero boliviano?

Mil disculpas, pero no veo últimamente nada del fútbol argentino. Como vivo en Estados Unidos, mi tiempo más lo ocupo para ver fútbol de Europa.

Hablemos del último Mundial entonces, ¿le gustó el nivel demostrado en Rusia?

Me gustó porque hubo muchas sorpresas. Siempre dije que Francia y Bélgica serían la sorpresa en la Copa del Mundo, pero nunca me imaginé que la decepción fueran Alemania, España, Argentina y Brasil. Uno pensaba solo en equipos que podrían sorprender, pero jamás que las favoritas sean eliminadas.

¿Es Francia la que despliega mejor fútbol?

Pensaba hasta hace poco que sí, pero días atrás vi el partido entre Holanda y Alemania por la Liga de Naciones de Europa y me sorprendieron. Al que veo caerse es a Alemania, que en ese partido encajó tres goles, por lo que en estos momentos está en un segundo escalón.

¿Y de la selección de Brasil qué puede decirnos?

Sigue siendo Brasil. Por más que juegue o no Neymar siempre tendrá jugadores diferentes o que hacen una diferencia en el campo de juego. Si siguen con Tite de entrenador, seguro que Brasil seguirá bailando samba y mostrando un buen fútbol. Si ponen a otro entrenador, que sea picapiedra, seguro que fracasará.

¿Cómo se siente en su rol de presentador y comentarista deportivo en ESPN?

El miedo a las cámaras nunca lo tuve porque cuando hago las transmisiones lo digo como lo veo. Lo disfruto más allá de tener por ahí discrepancias con mis compañeros, que considero normal porque cada uno tiene su forma de ver el juego.

¿En qué parte de Estados Unidos radica?

En Connecticut, muy cerca de Nueva York, de Boston; es decir, donde hace más frío. Hace bastante que dejé Miami.

¿No hay ofertas en ese país para dirigir algún equipo de la MLS?

Es muy complicado, porque te piden demasiados papeles, que a lo mejor para mí no es tan importante. De todas formas, acá lo exigen y hay que respetar. Lo claro es que acá se necesita trabajar. Hay cosas que se ven en el campeonato y a mi consideración no es positivo, como ocurre con el descenso de categoría, que aquí no lo hay. Por eso digo que no es un campeonato normal.

Pese a esas observaciones que hace, ¿considera que crece el nivel del campeonato?

Acá hay mucho dinero para invertir y se puede hacer mejor las cosas, pero dejémoslo ahí porque más me importa lo que pasa futbolísticamente en otros países que lo que pasa en el fútbol de acá.

Así cerró Kempes la charla que mantuvo con DIEZ, aunque aprovechó la oportunidad para decir que hace dieciocho años se trajo el cariño de la gente de Bolivia y que gracias a su estadía en el país originó que ahora tenga una hija boliviana, que en 1999 nació en La Paz y que hace tiempo le viene pidiendo que la haga conocer su segundo país.