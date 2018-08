Marisol Negrete: “Voy a amurallar el terreno”

Si bien la acreedora de una parte del terreno de Blooming, Marisol Negrete, insiste en que no le interesa el espacio y que lo que quiere es su dinero, la mañana de este miércoles llegó al Comando Departamental de la Policía para que le den la hoja de ruta y así tomar posesión del terreno (parte de la sede social) que ahora le pertenece. La institución celeste le incumplió con el pago de un préstamo de 300.000 (100.000 en efectivo y dos vagonetas) y hasta el momento no se le han acercado a negociar, la deuda ascendió a 750.000.

Negrete le está haciendo seguimiento al memorial que presentó, hace tres días, en el que requiere contingencia policial para ingresar a parte de los predios de la academia. “Voy a tomar posesión y voy a amurallar el terreno. Me han indicado que ahora vale un millón y tanto, a mí no me interesa, lo que quiero es mi dinero como corresponde, con sus intereses”, afirmó la prestamista, que recibió el desapoderamiento del terreno por parte del juez Público en lo Civil Comercial, Williams Escalante.