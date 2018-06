Mira lo que dijo la rusa que fue acosada por un argentino

Katherina, la joven rusa que hace una semana fue noticia viral debido al acuso y maltrato que recibió de Néstor Penovi, un hincha albiceleste; se pronunció sobre le incidente en su cuenta de Instagram y aseguró que considera a los argentinos 'muy amables'.

“¡Argentina, los amo! Lo que pasó no estuvo bien, pero no juzgo a su país por una mala persona. Son muy amables, estoy muy contenta de recibir sus mensajes. Gracias. Y por favor, no pierdan la fe en su país, Argentina tiene todas las chances de seguir participando en la Copa del Mundo. Estaré alentando a la Argentina tanto como a Rusia. (Estoy escribiendo a través de un traductor, espero que me puedan entender)”, escribió en su cuenta de Instagram.

Esto escribió:

A post shared by Катерина (@kitika_ro) on Jun 20, 2018 at 12:16pm PDT

Penovi se fue de Rusia luego de que la FIFA le prohibiera el ingreso a los estadios. En Argentina nuevamente se refirió al tema: "Cometí un error, me equivoqué. Fue un chiste de mal gusto. Fue eso. Somos 14 muchachos que estamos en Rusia. Fue un video de WhatsApp que era para unos pocos amigos que estamos acá y voló en un segundo. Explotó por otros lados, pero no por nosotros”, dijo el hombre al portal Ámbito.