¿Montaño renunciará a la presidencia de Oriente?

¿Se va? El presidente de Oriente Petrolero, Yimy Montaño, aseguró que esperará que termine el torneo Apertura para sentarse a evaluar la situación, pero dejó ver que su intención es alejarse del cargo después del 22 de mayo. El rumor sobre su posible salida movilizó a los exjugadores, al comité electoral y a la prensa deportiva que fue en busca de su versión.

Te dejamos sus mejores frases:

Renovación. El mandato está por fenecer y lo que corresponde es convocar a elecciones, eso implica hacerlo con anticipación para que el comité electoral tenga el tiempo prudente para convocar a los socios que quieran postularse para la conformación de una nueva directiva.

Sobre Pontons. Sale un directivo diciendo que el único que conoce el movimiento económico soy yo, cuando ha sido él uno de los que se ha beneficiado prestando dinero. Carlos le hizo eso a ‘Keko’ (José Ernesto Álvarez), pero a mí no me la va a hacer. El manejo económico es claro, transparente, que ahora (Carlos Pontons) quiera decir que no conoce es falso y no sé si canalla, pero él sabe de dónde ha salido su dinero y cómo hemos hecho para pagar. No hay que ser desleal.