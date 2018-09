Narcocorrido a Maradona se dispara en México

Diego Armando Maradona no cayó de pie en México. Primero, los vecinos le negaron el acceso a la que podría ser su nueva residencia en Sinaloa, ahora se adaptó un narcocorrido, que lejos de elogiar sus antecedentes como futbolista le recuerdan sus polémicas que tuvo a lo largo de su vida.

Maradona, ha sido tema noticioso durante toda la semana, desde el momento en el que fue anunciado como entrenador de Dorados, de la segunda división del fútbol azteca, hasta las exigencias y el dineral que ganará ($us 180.000 al mes) por entrenar al cuadro de Sinaloa.

“Dieguito ya ha llegado, no es bromita, no se asusten…¡Ya lo contrató Dorados”, dice parte del narcocorrido de Maradona. En otro segmento indica “No me quieras engañar que conozco ya tus planes, y es que tu fama mundial, nos tiene ya preocupados, sí viniste a Sinaloa, es pa’ quedar bien drogado”, dice la polémica letra.

El corrido, caracterizado por ser un género musical dedicado a contar las historias de los narcotraficantes, fue adaptado de la canción El Águila Blanca, que interpreta originalmente la banda MS.

La letra describe los logros de Maradona con el equipo Nápoles, de Italia, donde es leyenda, y con la selección de Argentina, pero no se guarda nada sobre su dudosa labor como entrenador y las polémicas declaraciones que ofreció Diego, cuando se anunció la designación de México como subsede del Mundial de Fútbol de 2016, asociado con Estados Unidos, sede principal y Canadá.