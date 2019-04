No vas a creer lo que hizo Lampe para subir su nivel

En busca de lograr el arco en cero, el guardameta de San José, Carlos Lampe no escatima nada en su preparación y se trajo al preparador de arqueros argentino Leonardo Torrico para que le ayude a superar su nivel, con miras a ser un aporte en la selección boliviana que participará en la Copa América de Brasil 2019. En ese torneo, la Verde debutará ante la anfitriona, el viernes 14 de junio en el estadio Morumbi de San Pablo.

“El partido que me toque jugar debo hacerlo de la mejor manera, en el torneo local también, paso a paso hay que seguir afianzándose, llegar en un mejor nivel y siempre con mucha confianza”, explicó Lampe que regresó al santo en febrero después de un receso de tres meses por su paso en Boca Juniors en 2018, donde llegó como refuerzo para Copa Libertadores y no jugó ningún partido.

El arquero de la Verde que de momento disputa el puesto junto a Rubén Cordano (Blooming) y Saidt Mustafá (Bolívar) entrena desde hace dos semanas con Torrico, que formó parte de los cuerpos técnicos de Martín Palermo, Diego Cocca y Ricardo Lavolpe.

El guardameta sugirió a la dirigencia su llegada para exigirle más en su preparación. Se espera que San José cubra con los gastos, pero Lampe no descarta sacar de su propio sueldo para la permanencia del profesional en Oruro.

Si bien, el actual preparador de arqueros del club, Edwin Guardia, tiene un buen procedimiento de exigencia a los seis guardametas del santo, Lampe busca con Torrico perfeccionar su técnica bajo los tres palos y superar sus estándares logrados hasta la fecha, como los 462 minutos de imbatibilidad que logró en el Huachipato de Chile, el 2018. Desde su vuelta a San José, no pudo mantener su arco en cero en ningún cotejo.

“El objetivo es estar bien acá y llegar bien a la Copa (América), claramente es ese, por ahí al comienzo no hemos estado bien (…) al arquero le hacen tres goles, cuatro y cinco, y se dice que el arquero no está bien, pero uno no se fija cómo vienen los goles, si uno puede tener chances de poder taparlas, o a veces no”, mencionó.

En su nuevo ciclo con San José disputó 10 partidos con un saldo de 25 goles recibidos (11 torneo local y 14 Copa Libertadores), en contraposición, tiene 22 atajadas en el torneo copero que es destacado por Conmebol.

Los goles en contra disminuyeron partido tras partido. En el último cotejo ante Royal Pari, Lampe recibió la anotación de Brahian Egüez, pero tuvo atajadas claves para ahogar la levantada del equipo inmobiliario y posibilitar el triunfo orureño.

El miércoles tendrá otro desafió, esta vez internacional, cuando juega en el partido contra Peñarol de Uruguay, en Oruro, donde buscará lograr el arco en cero y ser un aporte para el triunfo de San José que no sabe de ganar en Copa Libertadores desde 2015.