Óscar Ribera: “Oriente tiene equipo para sumar en La Paz”

Óscar Ribera se mostró motivado y contento porque puede jugar por primera vez como titular en el onceno de Oriente, que hoy (20:00) visitará a Bolívar en La Paz, por la undécima fecha del torneo Apertura. El técnico Mauricio Soria tiene en mente apostar por un sistema con línea de cuatro y, en ese caso, el lateral derecho puede ser clave para sacar un buen resultado en el Hernando Siles.

Los albiverdes están necesitados de puntos para no alejarse demasiado de los primeros lugares, pues ahora se encuentran en la séptima posición, con 13 puntos, mientras que la academia paceña está en el segundo lugar, con 19 unidades, a tres del líder, Nacional Potosí, y también tiene la obligación de sumar de a tres para mantenerse expectante en el campeonato.

TAMBIÉN PUEDES LEER:

“El equipo (Oriente) ha trabajado muy bien, nos olvidamos del clásico, y hemos tenido una semana alegre”, reconoció ‘Yuyi’ Ribera, que fue ensayado en el onceno en las últimas prácticas de fútbol, aunque el lateral espera que el entrenador confirme a los elegidos para estar seguro de que se estrenará como titular.

“Pasaron 10 fechas y no pude estar desde el inicio, pero me encuentro al cien por cien porque siempre he trabajado al máximo para cuando llegue el momento de ingresar. La decisión es del profesor. Oriente tiene equipo para sumar en La Paz”, señaló Ribera.

El ingreso de Yuyi se puede dar por el hecho de que el entrenador refinero piensa dejar de lado, para este encuentro, la línea de tres en el fondo (3-5-2), con la que venía jugando, y apostar por una defensa con cuatro (4-4-2).

Luego de 10 jornadas el equipo no ha tenido buenos resultados y el sistema táctico ha sido apuntado como una de las razones de la campaña, por lo que Soria pondría en marcha otro dibujo.

Aunque otro de los motivos de apostar en este caso por el 4-4-2 puede ser porque se está apuntando al partido ante Águilas de Rionegro, de Colombia (al que visitará el 21 de este mes por la Copa Sudamericana), ya que en esa ocasión no contaría con el central Mario Cuéllar, que debe cumplir una sanción pendiente de cuando jugaba en San José (2018); además, de que el defensor brasileño Sergio Raphael también es duda por una lesión muscular sufrida durante el clásico ante Blooming.

TE PUEDE INTERESAR:

Otra de las novedades en el onceno sería el regreso de titular de Norberto Palmieri, el volante central argentino que reforzará la zona de contención, donde ha venido jugando solo Enrique Áñez. Palmieri jugó como titular contra Wilstermann, por la sexta fecha, luego sufrió una lesión muscular que lo dejó al margen en varios encuentros.

Con esta variante en el medio, el entrenador albiverde confía en que su equipo logre ganar en la recuperación de la pelota y también reforzar la parte defensiva, pues Bolívar jugará con un 4-3-3, que en los papeles apuesta por una idea ofensiva.

En el ataque, se mantiene la confianza en José Alfredo Castillo que viene de un clásico para el olvido, debido a que perdió un penal y de paso Oriente cayó sobre el final del encuentro.

Aun así, el DT sabe que el goleador tiene sed de revancha y confía en que puede hacer un buen partido ante la academia paceña. El ‘Negro’ estaría acompañado por John García o por Diego Velásquez, que es otro de los jugadores que ha tenido pocas oportunidades.