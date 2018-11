Padres argentinos llaman su hijo River Plate por el club millonario

Una pareja argentina decidió llamar a su hijo recién nacido River Plate, en homenaje al emblemático club de fútbol que el próximo sábado se enfrentará a Boca Juniors en la primera final de la Copa Libertadores.

"Se me ocurrió preguntarle a mi señora si me daba la posibilidad de llamarle River, ya que el apellido de ella es Plate y coincidía todo. Y me dijo que sí, que después lo veíamos. Y con el correr del tiempo se fue afirmando esa idea", explicó en declaraciones a Cadena 3 Nahuel Eduardo Bejarano, el padre del bebé, que nació el 16 de octubre pasado en la localidad bonaerense de Pinamar.

El pequeño fue inscrito como Agustín Enzo River, y sus apellidos son Plate Bejarano.

"Es una idea que la tuve siempre. En principio se iba llamar Enzo, por el príncipe (en referencia al exfutbolista uruguayo Enzo Francescoli) ídolo máximo que tengo", remarcó el padre del pequeño.

Consultado por si su mujer, Ana Sofía, es hincha de River Plate, el hombre matizó que ella es "simpatizante".

Foto: Diario Extra

"Ahora se tiene que mimetizar porque es casa de 'todo River'. Se despierta con River, nos acostamos con River...", contó entre risas.

Sobre la final ante Boca, que tendrá lugar primera en la Bombonera, en Buenos Aires, el próximo sábado, y por último en el Monumental el 24 de noviembre, Bejarano fue tajante.

"Esperando para disfrutar un espectáculo único. Ojalá tengamos la posibilidad de volver a verlo algún día (más) y si no hay que disfrutarlo al máximo", concluyó.