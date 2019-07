Periodista chileno: “No puedes quedar afuera de la final con Perú”

El dolor y la impotencia del periodista de Fox Sports Chile Dante Poli salió a relucir tras la eliminación de la Roja frente a Perú, de la Copa América Brasil 2019. Sus compañeros trataron de explicarle por qué se dio este inesperado resultado, pero el profesional solo mostraba su cara de desagrado.

“Estoy con rabia, te soy sincero. No quiero menospreciar, ni mucho menos, pero no puedes quedar fuera de la final con Perú”, dijo Poli después de que el combinado del país trasandino cayera por 3-0 y quedara fuera del torneo de selecciones más antiguo del mundo. “Yo creo que el equipo no llegó con soberbia. El equipo desde la inconsciencia se relajó un poco”, agregó.

#purapasión #CopaAmérica Las redes sociales explotaron con la clasificación de la selección incaica ante su similar de #Chile, en Porto Alegre. Lee la nota completa aquí �� https://t.co/CszzJ2gXFE — Diez (@DiezDeportes) 4 de julio de 2019

Su compañero de transmisión, Marcelo Barticciotto, le recordó a Poli que en el fútbol todo puede suceder. “Pasa que la historia te da cachetadas fuertes y esta es una”, expresó con firmeza. Además, añadió que el carácter pesa cuando el plantel se muestra desordenado como lo hizo la Roja frente al combinado peruano.

"NO QUIERO MENOSPRECIAR, PERO NO PUEDES QUEDAR AFUERA DE LA FINAL CON PERÚ"#FOXenBrasil Dante Poli: "Creo que el equipo no llegó con soberbia, desde la inconsciencia capaz se relajaron un poco" pic.twitter.com/35X1RLFIQ7 — FOX Sports Chile (@FOXSports_Chile) 4 de julio de 2019

