Presidente de Oriente pide paciencia a los socios

El presidente de Oriente Petrolero, José Ernesto 'Keko' Álvarez, pidió paciencia a los hinchas que exigen una asamblea de socios con urgencia. El líder de los refineros afirmó que está trabajando en la readecuación de los estatutos para después fijar fecha para la importante cita de la familia albiverde.

"Han venido socios y pidieron, con una carta oficial, para que se haga la asamblea para elegir el comité electoral y todo. Lo vamos hacer, pero tengan paciencia". afirmó Álvarez este martes. El dirigente, que asumió el mando de Oriente en 2014, agregó que la elaboración de las nuevas normas internas no se las hace de un día para otro.

Álvarez dijo que el informe de autoría de su gestión está por concluirse y que también será de conocimiento de los socios. "La auditoria no las entregan esta semana, pero hay un pedido de socios de readecuar los estatutos, entonces la gente que está pidiendo la asamblea que se esté tranquila", remarcó.

Sobre los insultos que recibió de los hinchas en el estadio y mediante las redes sociales pidió respeto a los agresores. "No me excuso de los errores deportivos, pero tampoco es justo que me denigren públicamente porque yo tengo familia". En los últimos partidos disputados en el Tahuichi, grupos detractores de Álvarez pidieron su renuncia.

Oriente, con 17 puntos, está en el tercer lugar de la clasificación general del Clausura. Cinco menos que el líder Royal Pari (22) y cuatro que The Strongest (21) que marcha segundo.