Presidente de Real Potosí, Wilson Gutiérrez: “Le fui a reclamar y comenzó a reírse”

“Le fui a reclamar y él comenzó a reírse”, así justificó su agresión al árbitro José Jordán el presidente de Real Potosí, Wilson Gutiérrez, quien habló un día después de lo ocurrido en el entretiempo del partido que su equipo perdió ante Guabirá (0-2). Supuestamente, el dirigente primero intentó conversar con el juez, pero al ver su expresión arremetió contra él ya que estaba disconforme con su actuación dentro del campo de juego. Se expone a ser suspendido hasta por tres años, según el Código Disciplinario de la Federación Boliviana de Fútbol.

Gutiérrez dice que se ve claramente cómo Jordán se le ríe y su molestia creció. “Tampoco lo llegué a tocar”, explicó a DIEZ el directivo del club lila, pero se contradice al decir que tiene “la mano mal”. En las imágenes se ve cómo Gutiérrez se impulsa desde un metro atrás, aproximadamente, y golpea con las dos manos al juez, mientras su jugador Hermán Soliz intenta evitar el incidente.

Momentos calientes del partido:

El hecho sucedió después de que Jordán había expulsado a Darwin Peña y a Juan Pablo Alemán en la primera parte del partido ante los rojos. Las dos sanciones fueron correctas coinciden exárbitros consultados por DIEZ, pero a pesar de ello, no se explica la actitud que terminó manchando el espectáculo deportivo. Después ‘coronaron’ la vergüenza las faltas de Limbert Méndez y de Aldo Gallardo que también se fueron a los vestuarios por roja directa tras patear de manera violenta a sus rivales.

En el caso de Gutiérrez, su castigo por esta reacción puede ser hasta de tres años, como indica la norma de la FBF, pero todo dependerá del informe que eleve Jordán. “En esos momentos quizá no lo he tomado en cuenta, pero esto es fútbol y a veces uno no se puede medir y más después de la actitud del árbitro”, remarcó Gutiérrez, que hizo hincapié en que el colegiado no estaba a la “altura” de la situación –se disputaba un premio internacional-.

Artículo del Código Disciplinario de la FBF:

Pedirá disculpas

En las próximas horas, Gutiérrez se excusará por su actitud, en conferencia de prensa. “Voy a pedir disculpas al pueblo potosino por este incidente”, dijo a tiempo de hacer énfasis en que su reacción “no fue la adecuada”. Una vez exponga ante los medios de Potosí, comenzará sus descargos para que su sanción no sea extensa. el presidente del club potosino no quiso dejar de decir que en la previa le informaron de que “el partido estaba vendido”.