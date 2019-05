¿Qué dijo el capitán de la Verde sobre el bono?

¿Los jugadores de la selección boliviana pidieron incrementar el bono por presentación a la Copa América?, ¿No se presentarán si no escuchan su pedido?, son algunas de las interrogantes que surgieron el lunes y este martes el capitán de la Verde, Marvin Bejarano, salió a aclarar diferentes temas. Además, resaltó que los 20.000 dólares por asistir al torneo de selecciones más antiguo del mundo no fue consensuado con el grupo.

¿Protesta? Solo les voy a decir una cosa, sacaron una noticia de que nosotros no vamos a viajar, no sé de dónde salió y en su momento tendrá que aclarar (el periodista que difundió la información). El grupo nunca tuvo esa posición es lo que él ha sacado y por eso la gente nos está matando.

#purapasion ���� [+VIDEO] “Vuelvan a creer en nosotros”, es la frase más fuerte del video del mensaje de los jugadores de la #seleccionboliviana previo al partido contra #Francia y antes del inicio de la �� #CopaAmérica 2019. https://t.co/EMkk45xF9j — Diez (@DiezDeportes) 28 de mayo de 2019

Clave. Lo que sí pedimos es una reunión con el presidente de la federación (César Salinas) que no la tuvimos hasta ahora, recién hoy día se llevará a cabo. No solo por el tema económico, sino que vienen pasando muchas situaciones en la selección de gestiones pasadas y no se tenía un presidente fijo para sentarnos a charlar

20.000 por el torneo. Es otro tema que siempre se hace en consenso, como todos los clubes. La federación decidió el monto, nosotros en ningún momento tuvimos una reunión o un acercamiento con ellos para hablar. Nunca se había hecho así, es la primera vez. Nos sorprende que no hubiera conversado con nosotros.

Condiciones. En sí parece mucha plata, pero si vos ves realmente cuánto es lo que le entra a la FBF (…) También hay que ver en qué se va a gastar. Queremos dejar en claro que no es solo para los jugadores, esto viene de muchas Copa América que dicen que se va a poner el dinero para hacer muchas cosas, pero no se hace nada. Nosotros no tenemos una cancha, es la única selección de Sudamérica que no tiene un predio de entrenamiento.