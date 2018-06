¡Qué manera de haber penales en la primera fecha!

Un total de nueve penaltis se han pitado en los 16 partidos de la primera jornada de la fase de grupos del mundial de Rusia 2018, el primero en el que se utiliza el videoarbitraje (VAR), el triple que en Brasil 2014.



El nuevo sistema ha contribuido, precisamente, a esta estadística, ya que fue el sistema de revisión el que permitió que se pitara un penalti a favor de Francia y otro a favor de Suecia que el árbitro no había visto inicialmente. En ambos casos, la revisión vía pantalla acertó y favoreció a ambos equipos, ya que su ejecución desde los once metros sirvió para que ganaran sus respectivos choques.



El primero que se pitó en esta Copa del Mundo fue en el encuentro entre España y Portugal, de Nacho Fernández sobre Cristiano Ronaldo, quien no desperdició la ocasión de engañar a David de Gea y adelantar a su equipo.

Ronaldo anotó el gol más rápido de esta copa del mundo. Lo hizo a los 4' ante España

También encontraron la red Antoine Griezman (Francia), Mile Jedinak (Australia), Luka Modric (Croacia), Shinji Kawaga (Japón), Ferjani Sassi (Túnez, primer gol africano en el mundial) y Andreas Granqvist, que le dio victoria a Suecia frente a Corea del Sur.



Fallaron Leo Messi (Argentina), al que el guardameta islandés Hannes Halldórsson adivinó la intención -el partido finalizo con empate a un tanto- y el peruano Christian Cueva, que no supo batir al meta danés Jasper Schmeichel, envió el balón fuera, y su equipo cayó ante Dinamarca por 0-1.

Momento en el que el arquero iraní detuvo el penal a Messi



El penalti cometido por el colombiano Carlos Sánchez en el minuto tres de la primera parte le supuso la expulsión, la primera de Rusia 2018 y el segundo más rápido de la historia de la Copa del Mundo. El conjunto de José Pékerman fue sorprendido por Japón (1-2).

Kagawa abrió la cuenta en el partido ante Colombia. Foto: Reuters



El VAR también dejó espacio para la polémica en el otro sentido: Brasil se quejó a la FIFA por el hecho de que el árbitro no lo hubiera usado en varias jugadas en las que cree que salió perjudicado.



Este martes, en el inicio de la segunda fecha de grupos, el egipcio Mohamed Salah también convirtió desde los doce pasos ante Rusia. Su gol no evitó la caída de su selección (1-3) ante los anfitriones. Este es el penal número 10 de la Copa del Mundo.