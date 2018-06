Quiñónez tiene las puertas abiertas para volver a Oriente

Todo apunta a que Oriente Petrolero tendrá nuevamente a Romel Quiñónez en sus filas. El arquero cruceño acaba de anunciar su salida de Bolívar y su empresario, Rodrigo Osorio, ya inició el acercamiento con el club albiverde, donde ya fue parte el año pasado dejando una grata impresión.



“Quedamos en reunirnos con el presidente (José Ernesto Álvarez) a su llegada de un viaje al exterior. No solo vamos a hablar de Quiñónez, también de otros nombres importantes”, manifestó Osorio, sobre la posibilidad de que el arquero, nacido hace 25 años en San José de Chiquitos, vuelva a ser arquero albiverde.



Oriente busca un arquero nacional de jerarquía y Quiñónez ya adelantó que no seguirá en Bolívar, por razones particulares. La rescisión con el club paceño va por buen camino y si, finalmente, se abre el libro de pases para el torneo Clausura, es prácticamente un hecho que el ex Tahuichi volverá a ser albiverde, por el cariño que le tiene al club y porque desde niño se declaró hincha.



Los arqueros que terminaron alternando la titularidad en el torneo Apertura pasado fueron Diego Zamora y Rodrigo Banegas. El retorno de Quiñónez al equipo puede darle la solidez que la hinchada viene reclamando desde inicio de año.

Se busca nuevo técnico



Por otra parte, el vocero del club, Hormando Vaca Díez, manifestó ayer que la designación del nuevo director técnico debe resolverse hasta el fin de semana. La elección del reemplazante de Néstor Clausen es motivo de análisis, debido a que llegaron muchas carpetas y la decisión no es fácil, según dijo.



El dirigente no quiso entrar en mayores detalles para no entorpecer las charlas. Aseguró que no se contratará ni un solo refuerzo sin el consentimiento del nuevo entrenador, por eso la premura por contar con el nuevo timonel.



Vaca Díez explicó, además, que el delantero colombiano Jhony Cano retornó a su país y no volverá a ser parte del plantel tras haberse llegado a un acuerdo con él sobre la rescisión de su contrato. Con el argentino Paulo Rosales se tiene pensado llegar a términos similares, pero todo dependerá de la predisposición del mediocampista.



Asimismo, sobre la posibilidad de encarar un trabajo de pretemporada en el norte argentino, el dirigente indicó que esa propuesta tiene respaldo en parte del directorio, pero una respuesta definitiva se tomará en coordinación con el nuevo DT.