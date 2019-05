Blooming mereció más y el empate ante Real Potosí lo dejó amargado

Blooming mereció más, pero se va de la Villa Imperial, con un sabor amargo. Empató 2-2 ante Real Potosí teniendo grandes chances de llevarse la victoria, ante un rival que desde los 67’ jugó con dos menos por las expulsiones de Gustavo Pinedo y Juan Vogliotti. La academia sumó 41 puntos y alcanzar a Bolívar (48), a cuatro fechas del final, se le hace difícil. Los más destacados del partido fueron Junior Sánchez, Roberto Fernández y Rafinha.

Su rival acertó cuando el técnico Fabio Espada mandó a la cancha a Jaime Arrascaita que prácticamente solo se dio modos para complicar a una defensa donde Óscar Velázquez mostró un bajo nivel. El volante marcó un golazo para la ventaja parcial (69’) encontrando adelantado al meta Rubén Cordano y levantando a un equipo venido a menos tras las expulsiones. La academia no supo capitalizar cuando pudo y terminó cediendo puntos de oro.

Blooming arrancó bien, presionó arriba a su rival y generó un volumen de juego que le permitió llegar con serias opciones de marcar. Es más, y después de que José Vargas y Gabriel Ríos avisaran con remates directos hacia el arco de Santillán, logró el 1-0 parcial gracias a una gran definición de Rafinha (29’). Junior Sánchez lo habilitó, y el brasileño, ganando en velocidad, definió a la derecha del portero para decretar una merecida ventaja.

Ese gol ratificó la superioridad visitante, porque Fernández y Ríos llegaron casi siempre bien por las bandas y desde el medio Vargas y Sánchez ganaron cada pelota dividida. Arriba, César Menacho no le permitía al lila una salida limpia lo que puso nervioso a Machua que fue por donde Blooming ingresó siempre. Tras el gol, el mismo Menacho provocó la expulsión de Pinedo, que lo empujó en pos del balón, provocando que el delantero se golpeara en Ríos.

Era un segundo golpe para el local porque Pinedo, poco antes de la ventaja celeste, estuvo a tiro de marcar tras pase de Gómez. Pero lo que la academia no imaginó fue que una mano de Velázquez tras remate de Gallardo, iba a provocar un penal inesperado. Lo pidió Gómez (37’) y no falló rematando a la derecha de Cordano (1-1). Pese a ello, Blooming no se amilanó y mereció irse al descanso con ventaja, pero Fernández y Carrasco, no acertaron.

En el complemento no comenzó bien, dejó que Real Potosí creciera y se adueñara la pelota desde el medio. Jaime Arrascaita, que ingresó por Isaías Dury, estrelló un disparo en el parante a los 54’ y luego Vogiotti (61’) exigió a Cordano con un cabezazo directo. Pero nadie imaginó que a los 67’, ‘Chicho’ también iba a ver la roja tras planchazo contra Carrasco. Esa situación derrumbó al local que se quedó con nueve, aunque nadie imaginó lo que se vino.

#purapasion ⚽️ #Futbolboliviano⚽️

Raúl Olivares y Julio César Baldivieso casi se van a los puños. Te dejamos la nota aquí https://t.co/Ip2RDRhm4F — Diez (@DiezDeportes) 5 de mayo de 2019

Y es que Arrascaita tomó la lanza, quedando solo en ofensiva marcó un golazo al rematar casi desde la mitad de la cancha y encontrar adelantado a Cordano (69’). Ese gol golpeó el ánimo de Blooming porque no encontró más la confianza futbolística del primer tiempo. De todas formas y como pudo, la academia logró la igualdad a los 73’ a través de Paúl Arano, sin embargo, no pudo lograr la diferencia pese a que ingresaron Barros, Vaca y Farell.

La academia se quedó con ganas de llevarse los tres puntos. Sintió que lo podía lograr por lo que hizo sobre todo en la primera parte, sin embargo, le faltó puntería y cuando la tuvo, aparecieron las manos del arquero Santillán que tuvo una buena actuación. Al final el empate amargó a la academia, que ahora debe prepararse para el clásico ante Oriente el próximo domingo.