Reclamo marítimo de un sub-20 de Bolivia en Chile dispara las redes

El volante de la selección boliviana sub-20, Ramiro Vaca, hizo disparar las redes sociales en las últimas horas por el gesto que realizó tras marcar el gol ante Chile la noche de este jueves. El boliviano después de festejar con sus compañeros la apertura del marcador buscó una cámara para mostrar el escudo de su camiseta y bracear como nadando, en claro reclamo a una salida al Pacífico.

TE PUEDE INTERESAR: Bolivia amarga a Chile en el debut del sub-20

“No quiero entrar en polémicas, somos respetuosos y nos han dado un trato espectacular”, afirmó Vaca después del partido a medios chilenos. El 10 de la selección agregó que “fue solo un recuerdo, no es un tema político ni nada de eso. Los chilenos no tienen por qué enojarse. El mar fue parte de nosotros y lo sigue siendo, por más que físicamente ya no esté con nosotros“, indicó.

La imagen que se volvió viral en el Internet tiene comentarios de toda clase. Incluso el presidente del Estado, Evo Morales, felicitó al futbolista. "Saludamos la gran participación de nuestra selección #Sub20 @fbf_oficial, que se enfrentó con @LaRoja de #Chile en el Campeonato @Sub20Chile2019. Orgullosos del amor a la tricolor boliviana y a nuestra reivindicación marítima, plasmados en el festejo de Ramiro Vaca", publicó en su cuenta oficial de Twitter.

Bolivia, que perdió la salida al mar en una guerra ante Chile (1879-1883), donde se juega el torneo sudamericano sub-20, vive y vivirá reclamando el Litoral, pese al revés que recibió el año pasado en la Corte Internacional de La Haya, que resolvió que el país trasandino no tiene obligación de negociar el acceso al Pacífico con nuestro Estado.

Durante el partido, el público de Rancagua recordó cantando en el estadio El Teniente que Bolivia no tiene mar, esa situación molestó incluso a los periodistas chilenos que transmitían el cotejo por radio. El encuentro terminó 1-1.