Reunión de emergencia por el futuro inmediato de Oriente

El presidente de Oriente, Yimy Montaño, no aguantó la derrota ante Nacional Potosí, pues se fueron las esperanzas. Foto: Fuad Landívar

El directorio de Oriente, o lo que queda de él, pretende decidir hoy el futuro inmediato del club en materia dirigencial, luego de que el presidente Yimy Montaño, dijo que ya no quiere seguir, que se sentía solo y que estaba cansado, después de la derrota (0-2) del equipo ante Nacional Potosí, el domingo en el Tahuichi. Hay tres opciones, una de ellas es que se lo apoye esta noche, según el vicepresidente Carlos Ribera.

La derrota ante los potosinos fue un duro golpe, pero más lo fue lo que dijo Montaño al final del duelo. “Ya no quiero seguir, voy a cumplir con el mandato y llamaré a elecciones, me parece los más saludable para Oriente”, afirmó el titular al programa Punto Penal. Además, señaló: “Quiero que la gente sepa cómo hicimos para pagar sueldos todo este tiempo, me siento solo”, indicó Yimy.

#purapasion #FutbolBoliviano ������ Hace unos días, el presidente de Baisa, #MarceloClaure, pidió al presidente del Estado, Evo Morales, que investigue a los jueces de la División Profesional porque los resultados han ocasionado dudas �� https://t.co/98NguUDRrt — Diez (@DiezDeportes) 7 de mayo de 2019

Eso generó revuelo en la interna refinera. Uno de los que se pronunció al respecto fue el vicepresidente, Carlos Ribera, que dejó en claro su respaldo a Montaño, pero también apuntó a que la reunión de directorio, programada para hoy a las 19:00, tendrá que decidir entre tres opciones.

“La primera es darle todo el respaldo que necesita Yimy para que siga hasta fin de año, que es la que yo apoyo y quiero que se cumpla. Luego, la segunda opción, es convocar a una asamblea urgente para que haya elecciones y el nuevo directorio asuma los primeros días de junio, así tendrá tiempo para reforzar el plantel. La tercera es que si Montaño no quiere seguir más, asuma uno de los dirigentes que están en este momento”, explicó Ribera.

El que se sorprendió por las declaraciones de Montaño fue el dirigente Carlos Pontons. “No es correcto que Yimy diga que está solo, cuando hay personas que estamos siempre apoyando. Si se refiere a temas económicos, él es el único que sabe de los ingresos y de los egresos que tiene el club, porque así lo quiso desde que asumió”, sostuvo Pontons.

En principio, Montaño tiene que cumplir la gestión de José Ernesto Álvarez -que renunció a finales del año pasado-, hasta diciembre de este año, aunque las elecciones deberán realizarse en noviembre. Todo el tema eleccionario debe llevarlo adelante el comité electoral, que está presidido por el expresidente Mario Suárez Riglos, que espera una reunión con la dirigencia lo antes posible para definir el camino a seguir frente a la complicada situación.

En caso de que Yimy no quiera seguir y el directorio decida terminar la gestión, entonces tendrá que hacerse cargo uno de los actuales dirigentes. De acuerdo a los cargos jerárquicos le correspondería a Carlos Ribera, que de momento es el vicepresidente, según se informó desde el club.

En la reunión dirigencial de esta noche (aún no se confirmó el lugar de la cita) estarán presentes: Montaño, Ribera, Carlos Pontons, Robert Castedo, Dorian Montero y Carlos Durán.

Mario Cuéllar y Alexis Ribera están listos para recuperar un lugar en el once

De cara al clásico frente a Blooming, el domingo en el Tahuichi, el técnico de Oriente, Mauricio Soria, podrá contar con Mario Cuéllar y Alexis Ribera, que cumplieron un partido de suspensión luego de ser expulsados por doble amonestación en el encuentro con San José en Oruro, por la fecha 21 del torneo Apertura. Cuéllar puede volver a la última línea refinera, lo que puede ocasionar que Norberto Palmieri regrese a la zona de contención.

Entre tanto, Alexis Ribera también tiene chance de recuperar un lugar en el medio contra la academia cruceña, aunque no ha venido siendo titular indiscutible; es más, se ha mostrado mejor cuando ingresó en el segundo tiempo.

Marcos se suma al trabajo

Pedro Marcos es el goleador del equipo de Oriente que juega en la Primera A, de la ACF, y que desde hoy espera mostrar su crecimiento, ya que comenzará a trabajar con el primer plantel albiverde. Marcos lleva siete tantos en seis partidos.

Otro de los jugadores que reaparecerá en el onceno titular de Oriente es el arquero Romel Quiñónez, que fue baja ante Nacional Potosí debido a que estaba suspendido por acumulación de cinco amarillas.