Reveladora entrevista del DT campeón de Bolivia, César Vigevani

“Encontré todo aislado y frío”, así empezó a contar el DT de Bolívar, César Vigevani, de cómo halló al club cuando llegó a trabajar pensando en la temporada 2019. A solo días de haber logrado el título del torneo Apertura, el profesional explicó los detalles de su trabajo.

En un mano a mano con DIEZ, Vigevani hizo varias revelaciones.

César, ¿qué sintió cuando finalizó el partido con Oriente?

Tuve un sin fin de emociones cuando se ganó el título. Recordé mis comienzos, mis orígenes, pensé en qué me trajo hasta aquí, pensé en mi familia, mi viejo (…). Cuando el árbitro señaló al medio de la cancha, mi cabeza estalló, es algo difícil de describir.

Normalmente se dice que la altura gana títulos, ¿fue lo que pasó con Bolívar?

Ya tenía conocimiento de cómo es trabajar en lugares con esta geografía, lo hice en Ecuador, Chile, pero sin lugar a dudas en La Paz es distinto. La altura hay que saber aprovecharla, se debe armar un equipo que pueda hacerlo. El plantel también se acomodó en el llano, porque uno se da cuenta que ganando todo de local no alcanza, nos hicimos fuertes en casa, pero también de visitante.

¿Afecta el bajar al llano y subir nuevamente?

Para nada, se ganó en distintas canchas por el compromiso de los jugadores. La clave fue hacerse fuerte en cada partido, la altura puede darte un potencial enorme, pero hay que saber encontrarlo. No podíamos esperar a que los equipos se caigan solo por venir a jugar en la altura.

En este semestre debutaron varios jóvenes…

Apuesto mucho por los jóvenes, creo mucho en ellos. Cuando me enteré que había que poner a un juvenil, al menos 45 minutos, pensé que debíamos tener variantes, fue un trabajo con Wálter (Flores). Los jóvenes son el patrimonio de cualquier club, aposté por muchos juveniles, por ejemplo, Jean Paúl Cartagena, él estuvo en un partido determinante como fue el de Oriente Petrolero y lo hizo muy bien.

Hablando un poco de su llegada, ¿cuál fue su primera impresión?

Encontré todo aislado y frío, la idea fue unir el grupo. Comprometí a los jugadores, les pedí que todos subamos al mismo barco y eso sumó para conseguir el título.

¿Bolívar tiene una buena base en la formación de futbolistas?

Creo que es un tema de mucho análisis, ahora Bolívar está apostando fuerte por los jóvenes, eso es importante, se dieron cuenta que el tema de formación es algo clave dentro la institución. Hay una base que se debe potenciar, la nueva reglamentación despertó un mayor interés en la dirigencia.

¿Qué fue lo que más le disgustó de este torneo?

Hubo momentos pesados, goles que se anulaban, pero luego entendí, que esas cosas no nos podían desviar. El mayor disgusto que tuve a nivel personal fue después del partido con Always Ready, las cuatro fechas de suspensión, fue algo que no me perdoné. Aprendí mucho de todo eso, sentí que ya habíamos ganado el campeonato (...).

Pensando en el siguiente semestre, ¿ya tiene refuerzos en mente?

Estamos haciendo una búsqueda detallada de lo que queremos, por ahora tenemos en carpeta a unos 20 jugadores nacionales y otros extranjeros. Quiero analizar en qué lugares se necesita reforzar, los más importante es consolidar una idea. Cualquier jugador que llegue al club, se adaptará rápidamente, tenemos una gran base, podemos traer cualquier pieza. Sé que algunos jugadores tendrán otro destino, estaré preparado para las salidas que tengamos y, por supuesto, pretendemos que los que lleguen sean de nivel.

Si salen campeones el siguiente torneo no reciben premio, ¿a qué apuntará Bolívar?

Hablé de ese tema a los jugadores, no debemos romper la mística ganadora, estoy seguro que el torneo que viene vamos a jugarlo con la misma identidad. Queremos estar preparados para la Copa Libertadores, pretendemos hacer una preparación buena para hacer un buen papel.

¿El siguiente paso es consolidarte en la Copa Libertadores?

Los jugadores tienen ese ‘veneno’ metido en ellos, todos queremos sacar adelante esa idea, pero debemos alistarnos para la fase de grupos, el torneo que viene la pelearemos hasta el fin porque nos ayudará a llegar a la Libertadores.

¿Qué será lo más difícil de afrontar el siguiente semestre?

Seguir con los mismos objetivos, debemos seguir firmes, no dejar que nadie nos quite el sueño de ser campeones otra vez.