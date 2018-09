Roberto Mosquera: “Estoy enamorado de este equipo”

Royal Pari celebró ayer los cinco años desde que asumió la empresa Sion al mando del club, que nació en noviembre de 1993 en una populosa zona de la capital cruceña. En los festejos del representativo inmobiliario estuvo el peruano Roberto Mosquera, entrenador del equipo que en nueve fechas del campeonato Clausura está líder con 22 puntos.

Mosquera dice estar “enamorado de su equipo”, pues entiende que en su primer año de ascender a la máxima categoría del fútbol profesional boliviano está peleando palmo a palmo con clubes que tienen un gran trayectoria como Bolívar y The Strongest, que le doblan en presupuesto, con planteles más grandes y con una larga historia deportiva en el país.

“A mí me encanta el grupo; es más, estoy enamorado de este equipo. Hay un nivel de compromiso alto, hay líderes muy positivos, hay suplentes que no están hablando mal del entrenador, sino que están trabajando para cuando les toque jugar”, dijo el estratega, quien sostiene que con la dirigencia del club hay una excelente relación, no porque estén ahora en el primer lugar del campeonato sino porque comenzó sana y sabiendo cuál era el rol de cada uno.

“Están contentos con mi trabajo porque ha sido impecable. Están aprendiendo también”, puntualizó el DT que ayer estuvo en la testera junto al vicepresidente del club, Stalin Villarroel; el gerente deportivo, Pablo Chávez, y los jugadores Mauro Milano y John Jairo Mosquera.

Hoy ante el colero

Royal Pari necesita este sábado el triunfo para mantenerse en la punta del torneo. El equipo que dirige Mosquera enfrentará desde las 15:00 a Real Potosí, último en la tabla de posiciones y que afronta una dura situación por falta de pago de salarios.

Los ‘lilas’, dirigidos por Sergio Apaza, habían amenazado con no venir a jugar por esta situación, pero tras un acuerdo llegaron ayer a esta capital.

Mosquera anunció que Milano y José Luis Chávez serán titulares, por lo que su medio campo estará reforzado por dos hombres de experiencia. El que no podrá jugar es Marcos Barrios, quien debe un partido de suspensión por la expulsión en la octava fecha.