Sale a la luz imagen de la agresión de Farías a Fernández

Luego de varios días de que Adolfo Fernández afirmara públicamente que el director técnico de la selección boliviana y de The Stronget, César Farías, lo agredió en el aeropuerto de Viru Viru, el periodista Fernando Nürnberg publicó la captura del video de una de las cámaras de la terminal aeroportuaria de Santa Cruz. El afectado, en contacto con DIEZ.bo, pidió conversar sobre el tema en las próximas horas.

“¡La agresión de Farías a Fernández sí existió! La gráfica extraída del video de seguridad del salón de retiro de equipaje de Viru Viru, muestra al entrenador venezolano lanzando una patada a su víctima”, escribió el fundador del programa Facetas Deportivas. Además, anunció que en las próximas horas se hará público el multimedia completo.

Según contó Fernández, el hecho sucedió cuando la delegación de The Strongest llegó al aeropuerto Viru Viru para un día después disputar el encuentro que acabó en derrota contra Blooming (2-1). “Todo sucedió cuando mi persona estaba en el sector donde se recogen las maletas. Allí me agredió y ante la presencia de varios integrantes del plantel. Hasta ahora no sé los motivos”, sostuvo Fernández.

Se fue a la justicia

Fernández demandó a Farías el 9 de octubre y al día siguiente la acusación fue desestimada por José Luis Flores. Según el abogado Christopher Balcázar, que asumió la defensa del seleccionador y de su colaborador Carlos Pino -denunciado también por Fernández-, dijo que no existen pruebas del hecho y que hay que analizar también el contexto porque Fernández es un reconocido hincha de Bolívar.