Salinas: “Rafael Paz es el peor come colla”

Disparó y fue directo. El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), César Salinas, no titubeó y tildó de "come colla" al titular de Guabirá, Rafael Paz. El máximo representante del balompié nacional también sostuvo que 'Rafo' lleva "en el fútbol 18 años y no aprendió nada".

"Rafael Paz está en el fútbol hace 18 años y no aprendió nada, es el peor come colla porque no admite que uno del occidente esté en la federación", dijo categóricamente. Salinas llamó a conferencia de prensa en La Paz donde volvió a pedir a los clubes cruceños se presenten a jugar en la segunda fecha este fin de semana.

"Me parece que este señor (Paz) es el que indispone al fútbol cruceño", añadió Salinas, que espera que el lunes esté presente en el consejo superior de la División Profesional para "dejar las cosas claras". En la conferencia del jueves sostuvo que siente un complot en su contra desde algunos clubes.

Salinas también apuntó a Paz como un aliado del expresidente de la FBF, Carlos Chávez (+), y cuestionó su trabajo como dirigente. "Chávez era su aliado y no hizo nada por el fútbol; él (Rafael Paz) solo iba a tomar café al edificio de la exLiga y no aportó nada; ahora viene a cuestionarnos a nosotros", indicó.

Apuntó a Montaño

El titular federativo invitó a Yimy Montaño, el presidente saliente de Oriente, a que lea las normas antes de dar declaraciones ya que consideró que fue desacertado decir que "hay un plan para hacer descender a Destroyers".

"Yimy Montaño es abogado y como abogado debería leer las normas. La Federación no va descender a los clubes, eso lo van a hacer desde Conmebol o FIFA. La norma superior no la inventamos nosotros. A Yimy le digo que lea la norma, aunque ahora ya no tiene voz ni en su club", indicó Salinas.