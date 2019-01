Sanguinetti amenaza con dejar San José por falta de contrato

El volante argentino, Javier Sanguinetti, advirtió con dejar San José, este miércoles, en caso de no firmar su contrato. También pedirá una reunión personal con el presidente Wilson Martínez para tratar su situación. El jugador que fue clave en la obtención del título del Clausura 2018 calificó de falta de “profesionalismo y ética”, el trato que recibió por parte de la actual dirigencia.

“Ese es el trato que se dan a los campeones, así que espero hasta mañana, sino me voy (…) quiero tener una reunión personalmente con el presidente (Martínez), no sé si podrá venir. Si no llega, lo siento mucho, no es un tema mío, no es económico, sino es un problema profesional y de ética”, sostuvo el enganche.

El argentino no fue de la partida ante Nacional Potosí por una molestia en el muslo posterior izquierdo. El cuerpo médico del santo dio de alta al jugador que empezó a entrenar a la par de sus compañeros esta semana y podría ser considerado en la delegación que viajará a enfrentar a Blooming, el domingo en el estadio Tahuichi Aguilera (19:30) si arregla su situación.

Al margen de Sanguinetti, también trabaja sin firmar contrato el volante de contención, Mario Ovando, que ya cumplió su partido de suspensión por expulsión del último encuentro contra Royal Pari, el pasado año. El camireño sostuvo que espera solucionar su situación en los próximos días.

Rivas espera

El que también se encuentra sin contrato es el arquero, Roberto Rivas, que el pasado torneo terminó como segundo portero del equipo. El guardameta estuvo considerado para ser titular por el ex técnico Eduardo Villegas pero la dirigencia no lo tenía en sus planes por la presencia del argentino Juan Pablo Domínguez y los nacionales Rodrigo Banegas y Jesús Careaga.