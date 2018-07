"Se busca seleccionador", así están ahora varias selecciones

Alemania, Argentina, España, México...eliminadas antes de tiempo, las selecciones perdedoras comienzan ahora una complicación reconstrucción:

- ALEMANIA

"Se necesitan cambios profundos". A su llegada a Alemania, el técnico Joachim Löw ha admitido que la sorprendente eliminación de la campeona del mundo "fue merecida" y que hay que replantearse el futuro. La Federación Alemana, reunida el viernes, le confirmó en el cargo y, aunque el técnico aún no ha dado una respuesta desde Friburgo, donde se encuentra, parece que continuará.



Alternativas: Löw tiene contrato hasta 2022 y la DFB no cuenta con un plan B. Los posibles candidatos Jürgen Klopp (Liverpool) o Thomas Tuchel (PSG) tienen contrato en vigor con sus clubes.

El futuro: La necesaria reconstrucción parece que pasa por la salida de veteranos como Khedira, Özil, Boateng...Como campeona de Europa sub'21, Alemania parece tener asegurado la transición. En cualquier caso, el futuro comienza ya, con la disputa de la Liga de Naciones, el nuevo torneo de la UEFA. El 6 de septiembre se enfrenta a Francia.



- ARGENTINA

Recluido en Bronnitsy, el lugar de concentración de Argentina, desde el sábado, Jorge Sampaoli no ha dado el paso atrás que se esperaba. El técnico quiere una revancha y en el horizonte contempla la Copa América de Brasil 2019. En la Federación, mientras, esperan que la renuncia parta del técnico, para evitar pagar una cláusula de compensación que los medios sitúan entorno a 20 millones de dólares.



El técnico, el presidente de la Federación, Claudio Tapia, y los cuatro jugadores que se quedaron de vacaciones en Rusia (Ángel di María, Marcos Acuña, Enzo Pérez y Lucas Biglia) partirán este martes hacia Buenos Aires, donde se comenzará a aclarar el futuro.







Alternativas: Marcelo Gallardo (Ríver), Diego Simeone (Atlético de Madrid) o Mauricio Pochettino (Tottenham) son un imposible objeto de deseo. Ricardo Gareca, que llevó a Perú a un Mundial 36 años después, suena como un posible candidato.



El futuro: Con la retirada de Mascherano, Biglia y a la espera de lo que decida Messi, la Albiceleste comienza un nuevo proceso.

Sampaoli plantea el seguimiento de 60 jugadores y 6 porteros, en un proceso de cuatro años. De momento, lo más inmediato es un amistoso contra Guatemala en Los Ángeles (California), el próximo 7 de septiembre.



ESPAÑA:

La traumática despedida del Mundial ha abierto el debate en España no sólo de quién debe ser el seleccionador, sino de si el actual modelo ya está agotado. Fernando Hierro, convertido en seleccionador dos días antes del comienzo del Mundial, no ha aclarado su futuro ("Es o ha sido un placer entrenarlos"), pero cada vez surgen más candidatos a sustituirle.



Alternativas: Míchel, Quique Sánchez Flores, Luis Enrique...la lista de posibles candidatos no provoca el consenso y el presidente de la Federación, Luis Rubiales, quiere escuchar a todas las partes.



El futuro: Sin Iniesta, ni Piqué -que han anunciado que dejan la selección-, España comienza su participación en la Liga de las Naciones el 8 de septiembre, nada menos que contra Inglaterra en Wembley.



PORTUGAL

No ha habido trauma en Portugal. Pese a salir del torneo en octavos, a Fernando Santos y sus jugadores aún se les agradece el título europeo conquistado hace dos años.



El futuro: Pese a sus 33 años, no hay quien discuta el liderazgo de Ronaldo, ni él se ha planteado dejar la selección.

Portugal debutará en la Liga de las Naciones el 10 de septiembre, frente a Italia.



PERÚ

Agradecida por el regreso a una gran competición y por la buena imagen dada en el Mundial, la Federación Peruana le ha ofrecido a Ricardo Gareca la continuidad, pero el técnico, que ha anunciado una rueda de prensa para este martes, aún no ha desvelado su futuro.



Alternativas: Si Gareca no sigue en el cargo, uno de los posibles candidatos sería el colombiano Jorge Luis Pinto, exseleccionador de Honduras, que ya estuvo en Rusia animando a Perú contra Francia.



El futuro: Perú deberá afrontar la renovación de un equipo en el que sus estrellas superan la treintena (Paolo Guerrero, 34 y Jefferson Farfán, 33). Gareca se llevó a Rusia a los sub'20 para que ayudasen en los entrenamientos, una buena idea que abre el camino.

El próximo partido de Perú es un amistoso contra Holanda, el 6 de septiembre.



MÉXICO

México amanece con la sensación de haber perdido una gran ocasión de superar los octavos de final, su techo en los últimos siete Mundiales. El colombiano Juan Carlos Osorio, muy criticado por sus constantes cambios en las alineaciones antes del Mundial, no ha desvelado su futuro y parece que no seguirá.



Alternativas: El argentino Matías Almeyda, que conquistó 5 títulos en 3 años con las Chivas) parece cercano a dirigir en Catar, pero podría tener una cláusula que le desvincularía. También circula como posible candidato Miguel "Piojo" Herrera, el antecesor de Osorio en el puesto.



El futuro: Rafa Márquez (39 años), Andrés Guardado (31), Chicharito (30) y Carlos Vela (29). La generación que ha comandado la selección mexicana en los últimos Mundiales debe ir dejando paso al grupo que comanda "Chucky" Lozano (22 años). México vuelve a jugar, el 8 de septiembre, un amistoso frente a Uruguay.



COSTA RICA

Pese a las feroces críticas vertidas en las redes sociales, Óscar Ramírez, que termina contrato ahora, parece dispuesto a continuar con el proceso iniciado en la selección costarricense.



Alternativas: la Federación de Costa Rica (FEDEFUT) ha anunciado que su ejecutivo hará este miércoles un "análisis integral" de todo lo que ha sucedido en el Mundial. Entre los dirigentes hay quien se decanta por elegir un técnico del exterior y los que prefieren la continuidad de Ramírez.



El futuro: La renovación no es sencilla pues el grupo que sigue a Christian Bolaños (34 años), Bryan Ruiz (32) o Marco Ureña (30) se quedó fuera de los últimos mundiales sub'17 y sub'20. Costa Rica jugará un amistoso el 11 de septiembre, contra Japón.