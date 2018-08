Serginho denuncia racismo en el partido frente a Destroyers

No es la primera vez que pasa por una situación así y salió a denunciar. El volante de Wilstermann, Serginho, reveló en su cuenta de Facebook que fue víctima de racismo en el empate de su equipo ante Destroyers (0-0) que se disputó en el estadio Samuel Vaca de Warnes el pasado sábado. Apuntó a la hinchada cuchuqui y al defensor Erwin Melgar.

Según Serginho, parte de los seguidores del equipo cruceño emplearon palabras inadecuadas para incomodarlo. “Gran parte de la hinchada adversaria empezó a insultar en alto y buen sonido con palabras racistas como ‘mono’ y tantas otras (…)”, escribió el brasileño, en su cuenta oficial. Las palabras de apoyo no se hicieron esperar de parte de sus seguidores.

El mensaje de Serginho:

“También un jugador del equipo contrario me insultó en varios momentos del partido: me llamó mono y macaco (mono en portugués). El jugador se llama (Erwin) Melgar. Ya es la tercera vez que me ocurre aquí (en Bolivia)”, añadió Serginho, en un extenso texto que posteó en la red social más popular del mundo en donde también indica que "los perdona".

La estrella del equipo aviador indicó que es “muy feliz en esta tierra”, ya que ha acogido a su familia "como si hubiéramos nacido aquí”. Además, resaltó que no generaliza el comportamiento de algunas personas con el “pueblo boliviano”, ya que en Bolivia "la gente es agradable, batalladora, humilde y cariñosa. Perdono a los que me insultaron” expresó.

Respaldo

Sus compañeros de equipo le brindaron apoyo a Serginho en sus redes sociales. “Nadie merece ser discriminado por el color de su piel. Cualquier persona que ha sufrido algo parecido entiende que es algo que te deja sintiendo mal, pero lo peor es que la gente alrededor no haga o diga nada al respeto”, disparó Alejandro Meleán, en su Facebook.

Los delanteros Gílbert Álvarez y Ricardo Pedriel también se solidarizaron con su colega, que pasó momentos desagradables en la cancha del Samuel Vaca. “No es la primera vez que pasa, esto es una pena porque el fútbol es muy lindo para que lo ensucien con esas cosas (racismo y discriminación). ¡Ya basta!”, escribieron los futbolistas.

Mientras que el preparador de arqueros del rojo de Cochabamba, Roberto Ariñez, también sumó su muestra de apoyo a Serginho. “Estamos contigo. El racismo tiene que acabarse ¡ya!”, publicó el profesional.