Sixto Vizuete no va más como DT de las menores de Bolivia

Se va. El director técnico ecuatoriano Sixto Vizuete renunció en las últimas horas a su cargo como entrenador de las menores de la selección boliviana. La decisión sorprendió a los dirigentes de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), pero aceptaron su decisión.

Fuentes cercanas a la FBF confirmaron a DIEZ.bo que el técnico decidió dar un paso al costado por temas personales. En marzo, su hija falleció después de luchar contra el cáncer.

“El técnico decidió no seguir al frente por temas personales y respetamos esa decisión. Evaluaremos quién lo reemplazará, por el momento no hay nada definido”, aseguró la misma fuente que prefirió no ser identificada.

Vizuete dirigió a la sub-20 de la Verde en el Sudamericano Chile 2019, después estuvo al mando de la sub-17 en el torneo internacional que se jugó en Perú. Llegó al cargo en septiembre de 2018.