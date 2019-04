Soria decide meter a Ruiz en lugar de Castillo ante el Toro

José Alfredo Castillo iniciará en el banco. Para el duelo de hoy ante Sport Boys (20:00), el técnico de Oriente Petrolero, Mauricio Soria, optó por una ofensiva netamente extranjera, con la dupla conformada por el argentino Mauricio Sperduti y por el costarricense Yendrick Ruiz, que jugará en lugar del ‘Pícaro’ Castillo.

Durante el entrenamiento de ayer en la sede de San Antonio, el equipo refinero realizó un trabajo táctico en espacio reducido, donde Soria dio pistas del onceno titular. Aunque la duda estaba en el ataque, ya que en este ejercicio estaban Castillo, Sperduti y Ruiz, y uno de ellos iba a ir al banco. A simple vista, la dupla parecía ser nuevamente Castillo-Sperduti.

Sin embargo, en la práctica de fútbol Soria sorprendió al mandar al ‘Negro’ Castillo al equipo B y apostar por Sperduti por derecha y Ruiz por izquierda en la ofensiva.

Para no tener problemas con el cupo de extranjeros, Soria no tomó en cuenta al colombiano Cléider Alzate y volverá a confiar en el mismo medio campo del duelo ante Wilstermann (0-1), en Cochabamba. Norberto Palmieri y Carlos Áñez irán en la contención, Julio César Pérez por la izquierda y el sub-20 John García, por la derecha. Como enganche no hay duda que estará Lucas Mugni.

Raldes comandará la zaga

El capitán de Oriente, Ronald Raldes, se recuperó de una molestia en la rodilla izquierda y él mismo fue el encargado de asegurar que estará ante el Toro warneño. “No hay problema para mañana (hoy), voy a poder estar”, dijo el zaguero cruceño, que comandará la última línea que la completa Gustavo Olguín y Mario Cuéllar.

#purapasion #SeleccionBoliviana ����Si esta situación se da, cada jugador puede llegar a recibir $us 50.000, de acuerdo a lo establecido por la dirigencia. La delegación nacional debe registrar a 23 futbolistas ��https://t.co/8ZdXSsLYA5 — Diez (@DiezDeportes) 25 de abril de 2019

Raldes sostuvo que la premisa del equipo refinero es no fallar en casa para poder acabar el torneo lo más alto posible. “Somos conscientes de que no dependemos de nosotros. Hay que ganar lo que viene”, afirmó el defensor.

Por dentro

Bruno Rivas volverá a ser el arquero suplente de Oriente, ya que José Peñarrieta sigue suspendido por expulsión (roja directa).

El goleador del equipo refinero es Castillo, con nueve goles en lo que va del campeonato.

Al final del entrenamiento de ayer, practicaron tiros libres Sperduti, Mugni y ‘Ricky’ Áñez.

Entradas

Butaca Bs 150

Preferencia Bs 90 - 40 (Menor)

General Bs 60 - 30 (Menor)

Curva Bs 30 - 10 (Menor)