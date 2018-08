El exdirigente de Blooming, Alberto 'Tico' Lozada, salió al paso este lunes para aclarar detalles de la deuda del club con la señora Marisol Negrete. Lozada dijo que el actual directorio debe buscar la manera de pagar los 300.000 dólares, más los intereses por el dinero prestado hace más de dos años. Son 7.782 metros cuadrados los hipotecados.

"Nadie quiere ser verdugo de Blooming vendiendo su patrimonio y eso es lo que ha venido arrastrándose hasta este momento. Es ella (Negrete) con el directorio que deben resolver. Arreglar capital e intereses", indicó Lozada en conferencia de prensa en su domicilio donde se encuentra con medidas sustitutiva por un proceso de supuesta corrupción en el fútbol que le sigue el Ministerio Público.

Conferencia de prensa de Alberto Lozada

Lozada también explicó por qué los terrenos siguen a nombre de su hermana Ruth, que fue la persona que vendió los predios a la academia. "Blooming no lo puso nunca a su nombre debido a que confrontaba dificultades con Impuestos Nacionales y con el municipio. Incluso se quisieron rematar los terrenos que dejó Tito Paz", recordó.

El exdirectivo remarcó que las deudas son institucionales, por lo que pidió no ser señalado en este tema al igual que a su hermana. "No dañen ni metan a mi hermana (Ruth), que no tiene nada que ver y tampoco a mí, que ahora me ven haciendo una conferencia de prensa para mostrar lo que se hizo", afirmó. 'Tico' Lozada espera que el tema sea solucionado y que el terreno será transferido al nombre que el directorio del club autorice.