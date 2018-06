'Tico' Lozada: "Por dos minutos me salvé"

El ex secretario ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Alberto 'Tico' Lozada, relató los fatídicos momentos por los que pasó la noche del jueves en el PC-4 de la cárcel de Palmasola. Recibió una golpiza por parte de un grupo de internos, que lo atacaron dejándolo con serias lesiones en su cuerpo.

"Peligra mi vida allá, por más que ellos (policías) me apoyen porque hay momentos en que siempre se descuida la seguridad. Por cinco minutos o dos minutos me salvé", afirmó Lozada en un centro de salud donde se recupera.

Los internos revoltosos causaron un shock traumático al exdirigente del fútbol nacional, además de daños en el tabique nasal y en una de sus costillas. "Me siento apaleado y pateado por todos lados. No me di cuenta pero me habían sunchado. No penetró mucho porque tocó una costilla", indicó Lozada.

El cruceño, que se encuentra recluido desde 2015, por supuesta corrupción en el fútbol, también reveló que le advirtieron de la agresión que se gestaba en su contra. "Nos habíamos reunido con el coronel y él me advirtió que iban atentar contra mi vida. Me dijo 15 minutos antes, pero yo le dije que no creía", afirmó Lozada.

Defensor del pueblo pide resguardar la vida de Lozada

Antes las agresiones a 'Tico Lozada', el defensor del pueblo, David Tezanos Pinto, también se pronunció y pidió a las autoridades judiciales que otorguen medidas sustitutivas a la detención preventiva para que no vuelva a Palmasola. Tezanos en su informe pide resguardar la vida del exdirigente.