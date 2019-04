Todo lo que debes saber del Blooming que se enfrentará a Royal Pari

Blooming juega este miércoles una ‘nueva final’ en su lucha por el título del Apertura 2019. La academia bajará por primera vez al llano desde Cochabamba para enfrentar a Royal Pari por la fecha 21, en el Tahuichi (19:30), en una fecha doble que antes albergará Destroyers-The Strongest.

En el plantel celeste habrá cinco cambios con relación al último partido. La fiesta por su aniversario 73 se iniciará este martes y se espera que ante el inmobiliario la celebración continúe a lo grande. A continuación DIEZ te deja todo lo que debes saber sobre la academia cruceña previo al duelo ante Royal Pari.

Llegada a Santa Cruz: El plantel celeste llegará desde Cochabamba a suelo cruceño este jueves a las 11:10, en un vuelo comercial. Se tiene previsto que retornen al valle el jueves, a las 10:00, para continuar con el ‘operativo altura’.

Altas: Luego de cumplir un partido de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas, el volante mixto Júnior Sánchez ya está habilitado para jugar ante el cuadro inmobiliario.

Las bajas: El entrenador celeste, Erwin Sánchez, no podrá contar con el defensor José María Carrasco ni con el delantero Gabriel Ríos. Ambos por acumulación de tarjetas amarillas.

Posible onceno: Rubén Cordano; Robert Cueto, Leonardo Urapuca, Rodrigo Erramuspe, Roberto Fernández; Cristian Latorre, Júnior Sánchez, Paúl Arano, Rafinha; Rafael Barros y Leonardo Vaca.

Vuelve el tridente: Los brasileños Barros y Rafinha junto al cruceño Leo Vaca volverán a jugar juntos desde el vamos, luego de una fecha. Ante Aurora, el DT Sánchez decidió dejar para el segundo tiempo a Barros y a Vaca.

#purapasion #FutbolBoliviano ⚽️ #ErwinSánchez entiende que jugar miércoles y domingo origina mucho desgaste, sobre todo en un torneo como el nuestro en el que los equipos del llano y de la altura tienen que hacer el esfuerzo de subir y bajar ��https://t.co/GZP0k6rw7L — Diez (@DiezDeportes) 30 de abril de 2019

Variantes: Con relación a la última fecha, habrá cinco cambios en el equipo titular. En la zaga Urapuca reemplazará al suspendido Carrasco. En la banda izquierda retornará Fernández en lugar de Edward Vaca. En la contención vuelve Sánchez en lugar de José Vargas. En la ofensiva, entran Barros y Leo Vaca en lugar de César Menacho y Ríos (suspendido).

Premio económico: De ganar la academia este miércoles ante Royal Pari, el equipo recibirá un nuevo premio de la dirigencia, ya que el acuerdo es pagarlo cada tres fechas. Si consigue un triunfo, recibirá el cien por ciento del premio porque ganaría los nueve puntos posibles.

Cómo llega Blooming: El equipo cruceño llega motivado para el duelo ante Royal Pari, ya que en su último partido derrotó por 3-4 a Aurora en el estadio Félix Capriles de Cochabamba. Los cuatro goles de la academia fueron obra de su figura, Rafinha. Con el triunfo sumó 40 unidades y está en el tercer lugar, solo por detrás de Nacional Potosí (41) y Bolívar (42).

Cómo llega Royal Pari: El cuadro dirigido por Roberto Mosquera no pudo ante Nacional Potosí y no pasó del empate (1-1), en el estadio Gilberto Parada de Montero. Con ese resultado, la crisis del inmobiliario se profundizó dado que hace siete fechas que no sabe de ganar y está en el puesto 12 con 16 puntos.

#purapasion #FutbolBoliviano ��⚽️���� La dirigencia alista una semana llena de actividades desde la serenata hasta una confraternización en su sede social. Lee la nota completa aquí �� https://t.co/WeleHgWQ2Y — Diez (@DiezDeportes) 30 de abril de 2019

Fecha doble: Antes del partido entre la academia y el cuadro inmobiliario (19:30), jugará Destroyers contra The Strongest (17:15). Se espera una gran cantidad de hinchas en el estadio Tahuichi.

Precio de las entradas: Se podrá a la venta 20.000 entradas. Está fijado que para este miércoles, por fecha doble, subirá el precio de la entrada 10 bolivianos. Mientras que los niños menores de 12 años ingresan gratis.

Butaca: Bs 170

Preferencia: 110

General: 60

Curva: 40

Lo que se viene: A la academia le quedan seis fechas por delante. Tres de local y la misma cantidad de visitante.

Blooming - Royal Pari (1/05)

Real Potosí –Blooming (5/05)

Blooming - Oriente Petrolero (12/05)

The Strongest – Blooming (15/05)

Blooming - Sport Boys (19/05)

Wilstermann – Blooming (22/05)

Festejos por el aniversario: La concentración será en la Plazuela del Estudiante (19:00), para luego dirigirse en caravana hasta la Manzana Uno, donde la academia cruceña desarrollará la serenata al aniversario del club (73 años). El festejo será amenizado por artistas locales como ser el trío Los Cambitas.

Los partidos que le quedan a los candidatos al título: