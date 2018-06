Un brasileño tomó la foto más viral de Rusia 2018

“Muestra cómo la unión de los pueblos es posible”, así describe el fotógrafo brasileño Rodrigo Villalba la imagen, que tiene mucho simbolismo, entre Sadio Mané, la estrella de Senegal, y Thiago Rangel Cionek, defensa de Polonia. La imagen muestra cómo el jugador polaco ayuda al senegalés a levantarse. La postal sigue siendo compartida en redes sociales, incluso la FIFA la utilizó en sus medios.

La imagen fue tomada el 19 de junio durante el partido que Senegal le ganó a Polonia (2-1). Fue en el minuto 80: “Mané cayó al suelo y Cionek le ayudó a levantarse. Nada más de ver cómo se daban la mano sabía que tenía la foto que quería", rememoró Villalba, en una entrevista con el diario El País de España.

"Llevaba todo el partido buscando una foto así. Tenía pensado conseguir una imagen que se concentrara en el contraste del color de piel (…), capturar la diferencia entre personas, aunque luego todos seamos iguales", explicó el fotógrafo brasileño, que cubre su segundo Mundial a sus 41 años.

El reportero gráfico se guardó la imagen para publicarla en su cuenta de Instagram y posteriormente varias personas utilizaron la imagen, inclusive sin respetar la autoría. "No me enfada porque estoy acostumbrado, como todos los fotógrafos. Pero no se debe hacer", sostuvo Villalba.