Villegas: “La competencia internacional está a 100 y nosotros estamos a 60”

Eduardo Villegas compareció ante los medios de prensa este lunes por la tarde, en el estadio Maracaná de Brasil, para hablar de la previa al partido contra Perú, el martes en Río de Janeiro (17:30 hb). Se defendió de quienes lo han apuntado como 'defensivo' y al mismo tiempo expuso una dura realidad: "La competencia internacional está al 100% y nosotros estamos a 60", sostuvo, secundado por Marvin Bejarano.

Pero además, pidió por el proceso, que se apueste por un trabajo sostenido en el tiempo porque Bolivia ha comenzado a trabajar con una selección nueva. Pidió tiempo pero aclaró que no para él. "Si la dirigencia cree que debe venir otro entrenador para continuar el proceso, me encantaría, porque he podido advertir estando adentro, todo lo que se necesita par que este proceso pueda continuar".

La selección boliviana es compuesta por mayoría de jugadores de los clubes del país y tiene como únicos legionarios a Alejandro Chumacero, Luis Haquin (del Puebla de México) y el delantero Marcelo Martins (Shijiazhuang Ever Bright de China)

Villegas amparó su ejemplo en el fracaso de las campañas de los clubes bolivianos en Copa Libertadores (Bolívar, The Strongest, San José y Wilstermann) y Sudamericana (Oriente Petrolero, Nacional Potosí, Guabirá), donde no pudieron avanzar de fase por el nivel de juego que se toparon ante sus rivales de otros países. Royal Pari que jugará octavos de la Sudamericana, el 9 de julio ante La Equidad de Colombia, no tiene ningún convocado en la Verde.

En esas palabras, el cochabambino subrayó que no se hará problemas si es removido del cargo pero reiteró varias veces que debe ingresarse en un proceso para mejorar el trabajo de la selección y subir su nivel.

Pide tiempo

Por otro lado, Villegas catalogó la participación de la Verde en la Copa América como un “periodo de preparación de intensidad y de alto nivel”, previó al objetivo central que serán las eliminatorias para el Mundial de Catar 2022, que iniciará el próximo año.

Eso sí, pidió comprensión a la hinchada por el proceso que lleva adelante para implantar su idea de juego en los seleccionados (4-5-1), que está constando que los jugadores asimilen.

“El proceso de armar un equipo de fútbol demanda 6 meses, pero nosotros no tenemos ni 30 días de trabajo, pido un poco más de tolerancia en ese sentido”, aseveró el entrenador cochabambino.

La selección enfrentará el martes a Perú, lance clave para aspirar a lograr avanzar de fase en Copa América. Villegas, junto al capitán Marvin Bejarano, prometieron otra selección, más abocada en ataque y que alimente el juego ofensivo del goleador Marcelo Martins.