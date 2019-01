Villegas aún no firmó porque falta el acuerdo económico

Ya pasaron casi 10 días desde que Eduardo Villegas fue elegido director técnico de la selección nacional, pero increíblemente no ha firmado su contrato porque todavía no hubo acuerdo económico con la Federación Boliviana de Fútbol, que le ofreció $us 500.000 por año; sin embargo, el entrenador pide un poco más. A pesar de todo, el DT está en Brasil para participar del sorteo de la Copa América de Brasil que se realizará mañana.

El lunes 14 de este mes, la mayoría del comité ejecutivo de la federación decidió nombrar a Villegas nuevo seleccionador, a pesar de que el presidente de la entidad César Salinas no apoyaba esa elección porque quería la continuidad del venezolano César Farías, que estuvo como DT interino casi todo 2018. Sin embargo, el titular respetó la elección de Villegas.

La apuesta por Villegas fue rápida y sorpresiva, por lo que el tema económico ni se tocó, es más, se sabe que ni siquiera se pudo ver el proyecto del DT más ganador del fútbol boliviano (logró seis títulos nacionales, el último fue con San José en 2018).

Los inconvenientes vinieron a la hora de negociar el contrato que debe tener una duración de casi tres años, es decir, hasta que terminen las eliminatorias al Mundial de Catar 2022 (a finales de 2021). La FBF tiene un presupuesto de medio millón de dólares por año para todo el cuerpo técnico, pero el entrenador considera que debe haber un aumento, teniendo en cuenta de que su equipo aumentará de colaboradores: venía trabajando con tres integrantes y espera aumentar a ocho para estar al frente de la Verde.

Aunque se especuló que Villegas estaba reclamando una antigua deuda que The Strongest tiene con él (cuando Salinas era el titular del Tigre), no hay nada oficial al respecto. Es más, el entrenador dijo que no se tocó ese tema, pero reconoció que todavía no acordaron la parte económica para sellar su vinculación formal con la FBF.

Fuentes de la federación dijeron que el presupuesto que se le está ofreciendo a Villegas es el mismo que había para que Farías tomé el mando de manera oficial, por lo que esperan que el entrenador cochabambino acepte la propuesta y asuma lo antes posible para enfocarse en los partidos amistosos que se vienen en la fecha FIFA de marzo. Uno de los rivales es Japón, el otro está por confirmarse.

Es posible que antes del sorteo de la Copa América, que será mañana en Río de Janeiro, el entrenador y el presidente de la FBF se reúnan para llegar a un acuerdo y firmar de una vez el contrato.

El primer gran objetivo del nuevo seleccionador es el torneo de selecciones de Brasil, que comenzará el 14 de junio y terminará el 7 de julio.

El DT de la Verde está en Río

Eduardo Villegas participó en la reunión del comité organizador de la Copa América de Brasil, que se realizó en Río de Janeiro. Mañana será el sorteo y Bolivia conocerá su grupo y a los rivales.

Se confirmó que los partidos del torneo se disputarán en cinco ciudades (Belo Horizonte, Porto Alegre, Río de Janeiro, Salvador y San Pablo). Todas fueron sedes también en el Mundial que se realizó en 2014.

Brasil, país anfitrión, es uno de los cabezas de serie; además, tomando en cuenta el ranking FIFA, Uruguay y Argentina también tendrán el mismo privilegio en el sorteo.

Además de las 10 selecciones que siempre participan en la Copa América, la Conmebol invitó a este torneo a Japón y a Catar, que será el organizador de la Copa del Mundo 2022.