Villegas manda a la ‘congeladora’ a Saucedo

“Por el momento, no lo tomaré en cuenta”. Así de claro fue el entrenador de San José, Eduardo Villegas, con respecto a la situación del delantero Carlos Saucedo, que se integró al plantel cuando el torneo Clausura ya había arrancado, mientras que el resto de sus compañeros trabajaron con normalidad durante la pretemporada. Se conoció que el atacante no se presentó porque la dirigencia le adeudaba sueldos desde marzo.

Villegas lamentó la actitud de Saucedo, ya que “era” un jugador importante en el santo, además, que terminó como el goleador de su equipo y máximo artillero del Apertura (18). “Está entrenando por su cuenta y vamos a ver más adelante qué sucede y no quiero decir que pueda volver por necesidad”, dijo el entrenador Cochabambino a Los Más Buscados de DIEZ.

“No lo entiendo porque era el capitán, era el ídolo del equipo, era el casi todo (…). Dejó de ser por un capricho, por no llegar cuando tenía que hacerlo, por tomarse más vacaciones y por muchos factores”, afirmó Villegas, en un contacto desde Oruro.

El DT cochabambino indicó que respeta a los jugadores, pero sintió lo contrario de parte de Saucedo, que se integró a las prácticas cuando ya sus colegas se alistaban para recibir a Bolívar, por la segunda fecha. “Soy un entrenador que respeta al jugador; no me atraso; no me falto; no lo trato mal ni a él ni a ninguno. No tuve ese respeto de parte del jugador”, expresó Villegas.

ESCUCHA EL AUDIO AQUÍ:

Se entrena separado

Desde que Saucedo retornó a Oruro trabaja en la parte física, mientras que el resto de sus compañeros se entrenan a órdenes de Villegas. “Para mí ha cometido una falta muy grave. Le he dicho que no lo tengo en cuenta, pero ha vuelto al equipo, porque bueno no puedo quitarle su fuente de trabajo, su fuente de ingreso”, indicó. Villegas añadió que debe ser el ejemplo.

Villegas, que alista el partido ante Guabirá (5 de agosto), se pregunta en cuánto tiempo más “se pondrá en forma” Saucedo. Además, señaló que el atacante tiene una estrecha relación con el presidente del club, Wilson Martínez, y que por eso cree tener ciertos privilegios. “¿Porque tiene una gran relación con el presidente puede pasarse por encima del entrenador? Eso no lo permito”, disparó el valluno.

Según Villegas, antes de salir de vacaciones les indicó que tenían que presentarse la fecha que el cuerpo técnico estableció o, de lo contrario, mejor no retorne. “La recomendación antes de irnos fue que estén el día en que se los cite, si no lo cumplen, mejor ya no vuelvan porque seguramente ya no tienen el interés de estar”, contó.

Extraoficialmente se conoció que Saucedo no asistió al trabajo, desde la fecha establecida, porque la dirigencia le adeuda sueldos desde marzo.