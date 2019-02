Villegas quiere un contrato en el que se respete el proceso

Villegas fue elegido el 14 de enero para que se haga cargo de la selección. Por ahora su nombramiento no es oficial. Foto: Ricardo Montero

No es solo plata la exigencia de Eduardo Villegas para firmar su contrato con la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), para ser oficialmente el nuevo entrenador de la selección nacional.

El estratega quiere tener no solo condiciones logísticas y económicas para afrontar este reto, sino el tiempo necesario para aplicar su idea futbolística en el equipo nacional.

Esto tiene que ver con el tiempo mínimo que exige para estar al frente de este proceso, que de acuerdo con su versión, la federación quiere incorporar en el contrato una cláusula en la que el entrenador puede irse en cualquier momento; es decir, siempre y cuando la FBF lo vea necesario.

Villegas sostiene que esta exigencia no es positiva para su labor, tomando en cuenta que puede quedarse sin trabajo luego de un par de amistosos e incluso después de la Copa América, que se hará este año en Brasil.

“Mi apuesta es a trabajar al menos hasta la primera fase de las eliminatorias del Mundial Catar 2022. Es lo que pretendo y considero que la Federación puede aceptarlo para incluirlo en el contrato. Es lo mínimo que se puede exigir porque lo razonable es firmar por cuatro años para cumplir con el proceso”, dijo.

“De todas formas soy optimista respecto a la decisión que puede tomar el comité ejecutivo”, sostuvo ayer el adiestrador cochabambino, de 55 años, que el 14 de enero dejó de entrenar a San José de Oruro debido a que la FBF lo eligió para conducir a la Verde.

Aún sin firmar su contrato y sin cerrar un acuerdo económico sobre su contrato, Villegas asistió al sorteo de la Copa América, que se realizó el pasado jueves en Río de Janeiro, Brasil.

A su retorno, la novela acerca de su vínculo movió el morbo de la afición, sobre todo porque la presentación oficial del nuevo director técnico de la selección se postergó hasta el día de hoy, pues la explicación de la FBF es que no se cierra el acuerdo debido a que solo han presupuestado 500.000 dólares por año para pagar salarios al cuerpo técnico y Villegas exige $us 650.000.

“He leído y he escuchado que no firmo porque pido más dinero de lo que hay en la FBF, pero no es cierto. En su momento lo voy a aclarar. Lo que pido es tiempo y condiciones de trabajo”, dijo el Cochabambino, quien de paso hizo alusión a los 42.000 dólares mensuales que recibirá todo su cuerpo técnico si acepta la oferta del medio millón de dólares por año. “Lo que estoy exigiendo es un cuerpo técnico de mínimo ocho personas. Si son 42 mil dólares, imagínense cuánto gano si esa cifra es para repartirlo en el grupo”, acotó.

De todas formas, Villegas aclaró a DIEZ que el tema económico pasa a segundo plano, ya que su postura es asegurar un tiempo prudente de trabajo y en el cual pueda dejar su impronta.

Adelantó que esta etapa de incertidumbre puede cerrarse este viernes, ya que el ejecutivo de la FBF ha estado en reuniones permanentes para tratar el tema y hoy podría tomar una decisión.