El futbolista argentino, Juan Vogliotti, afirmó la tarde de este miércoles que luego de ser despedido por la dirigencia de Sport Boys realizó una propuesta de arreglo, que los directivos no aceptaron. Señaló que no era ni la cuarta parte de lo que ahora la FIFA (227.500 dólares) los obliga a pagarle por la totalidad de su contrato (hasta fines de 2019).

"Les di la oportunidad que paguen y no quisieron. Pedí cinco meses de sueldo y dejaba de cobrar los dos años más que tenía de contrato. Ellos quisieron pagarme hasta el día trabajado, pero además descontándome un porcentaje, supuestamente por bajo rendimiento. No acepté y todo quedó ahí", afirmó el jugador.

Vogliotti justificó la demanda en contra del Toro al señalar que no se le dio vía libre para fichar por un club del fútbol indio. "Lo que me molesta es que me mintieron. Les dije que tenía esa propuesta y me prometieron un montón de cosas para que me quede. No me dejaron salir y después me echan. Tuve que ir a Venezuela a jugar por menos dinero", agregó.

La forma de desvincularlo del club (mediante una carta) también es un tema que dejó con el ojo en tinta al argentino. "Así como fueron machitos para mandar carta, ahora que sean machitos para pagar", disparó.

Dispuesto a rebajar

Consultado sobre un posible arreglo entre partes, Vogliotti afirmó que está dispuesto a conciliar la deuda, pero hasta el momento no hubo una propuesta por parte del club, que preside Carlos Romero.

"Solo me llamó Javier Suárez, para decirme que me iban a hablar y que también hablarían con mi abogado, Iván López, pero hasta ahora no pasa nada. Imagino que tienen plata para pagar", indicó.

Vogliotti llegó a Sport Boys a inicios del segundo semestre de 2016 y estuvo hasta noviembre de 2017. El jugador actualmente se encuentra en el club Jaguares, de la primera división del fútbol colombiano.

Fallo de FIFA en favor de Vogliotti

La Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA falló en favor de Juan Vogliotti. La justicia del máximo órgano del fútbol mundial, indica que se debe pagar en el plazo de 30 días, de lo contrario el club se expone a otros castigos.

La resolución señala que Sport Boys debe pagar 64.500 dólares por concepto de salarios adeudados, más el 5% de interés por año, aplicable a partir del 12 de diciembre de 2017 hasta la fecha del pago, mientras que 163.000 de la misma moneda de indemnización por ruptura de contrato sin justa causa, más los intereses del 5%. En total la deuda es de 227.500 dólares, sin contar la suma de los intereses.