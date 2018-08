Wilster se impone con escándalo incluido

Wilstermann vio empañado su primer triunfo de este Apertura ante San José (3-1) al sufrir dos expulsiones por una pelea entre Thiago Leitao, ayudante de campo y el volante Cristian 'Pochi' Chávez. Se fueron a las manos a los 64 minutos, por lo que el árbitro Alejandro Mancilla expulsó a ambos protagonistas.

Los goles para Wilster fueron anotados por Alex da Silva (51'), Ronny Montero (73') y Serginho (78'). Abrió el marcador Javier Sanguinetti (39') en la primera parte.

Fueron dos tiempos distintos y con polémicas incluidas. En la primera parte, el santo controló el juego con Javier Sanguinetti como su principal figura en el medio campo. El cuadro local no pudo encontrar la fórmula para hacer daño a la visita con Serginho y 'Pochi' Chávez, como los cerebros de tres cuartos de cancha para adelante. El goleador Gilbert Álvarez estuvo con la pólvora mojada.

A los 39 minutos, Sanguinetti con un penal mal cobrado puso arriba en el marcador al equipo santo. En la jugada de la pena máxima, Ramallo se tiró al piso fingiendo falta de Ronny Montero. El zaguero aviador no tocó al volante del cuadro orureño, pero Mancilla se dejó impresionar y sancionó la falta. Para colmo de males le mostró la tarjeta amarilla a Montero. Con el 0-1 se fueron al descanso.

Thiago y 'Pochi' se fueron a las manos

En el complemento, Wilster igualó las acciones rápidamente. Alex da Silva puso el 1-1 con un cabezazo a los 51'. El rojo era más en el campo de juego, dominaba las acciones y planteó un juego más vertical, que en la primera parte; sin embargo, la atención cambió de escenario por un incidente entre el brasileño Leitao y el argentino 'Pochi' Chávez.

A los 63', Chávez fue sustituido por Lucas Gaúcho. El cambio al parecer no fue del agrado del argentino, que reclamó a Laitao (dirigió en lugar del DT Álvaro Peña, que también está castigado). La reacción del brasileño no fue de las mejores. Se acercó a la banca de suplentes y después de un cruce de palabras le aplicó un derechazo a 'Pochi', que reaccionó de inmediato. Sus compañeros tuvieron que intervenir para que el problema no pase a mayores.

Ante el escándalo generado por Leitao y Chávez, Mancilla paró el partido para ir hasta el sector donde estaban los suplentes del rojo y expulsar a ambos protagonistas. Chávez salió protestando, mientras que Leitao fue a parar al lado de Peña, que miró el partido desde otro sector.

Wilster dio vuelta al marcador en cinco minutos

Después del incidente, Wilstermann dio vuelta al marcador en cinco minutos. A los 73' Montero decretó el 2-1 tras mandar el balón con el pecho tras peinada de Gaúcho, mientras que Serginho puso cifras definitivas a los 78', de tiro penal. Buen triunfo del rojo que consigue su primera victoria en este Clausura, mientras que el santo deberá de seguir trabajando para levantar cabeza en lo que resta del torneo.