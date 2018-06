Wilstermann le ganó a The Strongest y habrá tercer partido en Sucre

Con un inspirado arquero paraguayo Arnaldo Giménez, Wilstermann logró superar a The Strongest por 2-1, resultado que le permite forzar a un tercer partido (a jugarse en Sucre) para definir al campeón del torneo Apertura 2018. El guardameta guaraní le negó el gol del empate, y el de título, a Pablo Escobar y el brasileño Fernando Marteli.

Los aviadores se pusieron en ventaja con goles de Serginho (3’ y 30’), ante errores del rival. El descuento fue obra del zaguero Marteli que después de errar el penal, aprovechó el rebote para anotar (44’). Fueron expulsados Jhasmani Campos en los atigrados (26’) y Gabriel Ríos en Wilstermann (45’).

Los detalles que arrojó a Sucre como sede neutral:

De arranque, The Strongest pisó el terreno de Wilstermann con un tiro libre que Marteli definió desviado. Los aviadores se adueñaron del partido y no tardaron en ponerse en ventaja. El lateral Óscar Vaca, que reemplazó al expulsado Pablo Aponte, generó el gol con centro para el cabezazo de Serginho que anotó ante una defensa ‘atornillada’ de The Strongest (3’).

Los jugadores de la visita tuvieron nerviosismo y eso le cobró fractura al Campos que fue expulsado por una falta fuerte contra Serginho. El segundo gol aviador, fue igual obra de Serginho que ingresó por el centro para definir con remate raso a la derecha de Peñarrieta (30’). Era el mejor momento de Wilster aunque luego del gol, desaceleró.

El Tigre aprovechó esos espacios que le dejaba el rival para llegar con peligro. Aprovechando, un tiro libre, Pablo Escobar mandó el balón al área hacia Edis Ibargüen que fue empujado por el brasileño Alex Da Silva. El árbitro Ivo Méndez sancionó la falta con penal y amonestó al zaguero que acumuló su quinta amarilla.

Marteli ejecutó la pena a la derecha de Giménez que tapó el remate pero cedió el rebote al zaguero aurinegro, que anotó a la izquierda. 2-1, era el marcador y de forma tonta, Gabriel Ríos reaccionó con un ademán al árbitro Méndez que lo expulsó.

En el complemento, el partido fue centralizado. El técnico Álvaro Peña puso en acción a David Díaz que reemplazo a Da Silva, con el objetivo de engranar su nueva zaga con Rony Montero para el tercer partido en Sucre. Ambos jugadores soportaron los ataques de la visita que potenció su ofensiva con los ingresos del venezolano Cristian Novoa y de Rodrigo Vargas.

El protagonista fue Giménez. El arquero paraguayo estuvo atento para ahogar el grito de gol atigrado. El golero salió oportunamente a tapar un remate fuerte de Escobar que ingresó por izquierda (64’). Posteriormente, el guaraní le tapó un tiro libre envenado a su compatriota aurinegro (83’).

En los últimos tramos del cotejo, el Tigre tuvo la oportunidad de asestar el zarpazo para lograr el empate mediante Marteli que con remate raso (87’) y cabezazo (90’) estuvo muy cerca de lograr la acción heroica para la visita.

Wilstermann logra el objetivo de ganar a los atigrados y ambos buscaran en Sucre, ganar el cotejo en los 90 minutos para coronarse como nuevos campeones del fútbol boliviano, en su torneo Apertura.