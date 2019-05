Yimy Montaño: “Nunca existió honestidad, por eso, lo mejor es que venga un nuevo directorio”

En un mano a mano con DIEZ, el presidente de Oriente, Yimy Montaño, no se guardó nada. Habló de su inminente salida del club, los motivos que lo llevaron a no poder aguantar una crisis institucional complicada que ha tenido repercusión en el equipo, de mala campaña en este torneo Apertura.

El titular confirmó que espera que las elecciones se realicen lo antes posible, pues considera que Oriente debe ser manejado por 11 dirigentes y no por unos cuantos como sucede en este momento.

Habló de sus diferencias con Carlos Pontons, el dirigente albiverde que le dijo que Montaño es el único que maneja el tema económico. Además, cuestionó a la dirigencia que está al frente de la Federación Boliviana de Fútbol y espera que el equipo le regale triunfos en estos últimos días.

¿Cómo está en este momento el club?

Mucho se habló de dinero de traer inversión al club y a la hora de la verdad no pasó nada, Oriente ha venido sobreviviendo de los ingresos que generan los socios, las recaudaciones, los sponsors. Ese dinero que ofrecieron no existió.

Entonces ¿por qué decís que estás estresado?

Estoy estresado por las actitudes canallas de que cuando algo anda mal quieran apartarse, desligarse o decir ‘yo no sé’, pareciera que los aciertos son de todos y el fracaso y errores solo del presidente.

Lo que me traía mal era el hecho de que se entienda que Oriente es un pasanacu, de que podemos violentar los estatutos para una conveniencia. La relación (con otro directivo) se fractura porque cuando asumimos, los cinco (él, Carlos Pontons, Carlos Ribera, Dorian Montero y Robert Castedo) hablamos de que ante cualquier posibilidad de cargos en la Federación Boliviana de Fútbol o en la División Profesional nadie iba a aceptar porque debíamos centrarnos en Oriente y nada más.

Hace poco, la FBF no nos consulta, Carlos Pontons no nos dice ‘mira quiero asumir esta situación’ y nos enteramos por vía pública (de su designación a la comisión seleccionadora), entonces eso fractura.

¿Qué te dijo Pontons, a respecto?

Me dijo (después de que se conoció por los medios) que lo quiere asumir el cargo, y bueno si él quiere asumir entonces está rompiendo lo que nos habíamos comprometido, de abocarnos únicamente a Oriente.

Además, hay otros factores que generan una grieta. Cuando Oriente tuvo una posición institucional de apoyar a Rafael Paz para presidente de la División Profesional confié en Carlos Pontons porque yo no podía ir al consejo y le dije que como Paz no tenía posibilidades de ganar lo que debía hacer era abstenerse del voto, pero luego nos enteramos por los medios y por otros colegas que optó votar de formal personal, entonces ya no existe un respeto por las decisiones institucionales.

Otro tema es el que todo el tiempo me he sentido presionado y acosado por priorizar el pago o la devolución de un dinero a Pontons, que me decía que podía perder su casa y que sus cuentas personales fueron congeladas. Eso es desgastante.

Cuando las cosas están así, prefiero ser frontal, recuerdo que cuando estaba Keko había estas fricciones y él lo dejaba pasar y pasar por eso desencadenó en lo que todos ya saben, entonces yo no (los dejaré pasar) prefiero y decirlo de frente y se lo dije a Carlos.

¿La campaña del equipo en el torneo Apertura, es lo que esperabas?

Espera un poco más, esperaba estar peleando el título, ahora te puedo decir que no hay posibilidades matemáticas. Sin embargo, también era consciente de que armar un equipo nuevo podría ensamblar rápido o no, como nos costó, ya que a partir de la segunda rueda se vio un mejor rendimiento. Nos pesó los partidos que perdimos con otros equipos cruceños y también el duelo que caímos ante Nacional Potosí porque nos echa por la borda el haber ganado a Wilstermann en Cochabamba, haciendo un esfuerzo importante.

Pero esto es así, técnico y dirigencia formamos el equipo con mucha ilusión. Acá hay que asumirlo.

¿Nunca hubo unidad en el directorio de Oriente?

Esperaba que la unidad sea para generar trabajo, para apoyar todo, no existió eso. Nos sentamos para hablar en la conformación del cuerpo técnico y del plantel, después me las tuve que ver yo solo, por eso es que inclusive tuve que ver impuesto, pago de sueldos con jugadores, la concentración y deudas anteriores, entre otras cosas.

Puedo decir que está faltando o, mejor dicho, nunca existió honestidad, por eso digo que lo mejor es que venga un nuevo directorio.

¿Creés que el directorio debe ser completamente nuevo?

Hay que hacer una simbiosis, entre gente nueva y algunos de experiencia, por ejemplo, que ocho sean nuevos y tres con recorrido porque el fútbol no es lo que está escrito, la realidad supera mucho a lo que se piensa afuera, donde crees que es fácil.

¿La planilla de sueldos en el club aumentó con vos en la presidencia?

Aumentó de forma mínima. El año pasado fue de $us 145.000, ahora es de $us 158.000, más o menos, pero cuando yo hablo de $us 200.000, hay que ser transparente, ya que en otros clubes dicen 80.000, pero el cuerpo técnico les cuesta $us 20.000 y lo administrativo es otro monto similar que hacen más de $us 100.000. Entonces, en Oriente es de $us 160.000, para redondear, cuerpo técnico $us 25.000 y administrativos unos $us 15.000, por eso digo que son unos $us 200.000.

¿Pensás que hay mucha ansiedad por un título?

Desde el inicio existe mucha presión de dirigentes, periodistas, socios y exjugadores, quienes dicen que hay que cambiar, que la línea de tres y que no sé qué más. Pienso que hay que generar la confianza y el entendimiento de que los procesos se tienen que dar.

Por ejemplo, los procesos en las inferiores se están dando, lo que no estamos teniendo es la valentía de sostener los procesos en la primera plantilla, por eso es que Oriente cambió muchos técnicos. Ojalá nos bajemos de la desesperación por los títulos.

¿Cómo te gustaría irte del club?

Estoy muy limitado para dejar algo, por eso fue que apostamos por lo deportivo, me hubiese gustado dejar estatutos nuevos, pero la coyuntura no me permitió porque se hubiera pensado que quería cambiarlos para conveniencia, por ejemplo, para favorecer a Marisol Negrete o a Carlos Pontons, porque no se puede repostular debido a que ya estuvo en dos directorios. Entonces, prefiero irme con esa deuda que ser el que modifique el estatuto, en ese sentido.

Sin embargo, me iré dejando saldada una deuda histórica que es la de impuestos. Se va pagar todo.

Además, tengo un proyecto muy grande que no he logrado consolidarlo debido a que apareció mucha gente queriendo distorsionar porque en su momento nosotros, gracias a una persona que ama a Oriente, recibimos la posibilidad de que el Gobierno Nacional invierta en infraestructura para el club, pero los críticos dijeron que no porque ‘se está vendiendo al MAS y que está entregando el club a Evo’.

Sin embargo, tenemos dos iniciativas privadas para terminar con ese mito de la sede, ojalá que antes de irme pueda concretarlo porque tengo avanzado en un 90%, solo falta la suscripción del documento y la materialización en actos.

¿Creés que nunca debe estar el club con pocos directivos al mando, como ahora?

Un grande como Oriente siempre tiene crisis, pero creo que debe acortarse los mandatos ya no tienen que ser cuatro años una gestión, lo ideal es que sea dos o máximo tres años porque en ese tiempo tenés seis torneos y son seis oportunidades para demostrar lo que sos capaz de hacer. Cuatro años genera un gran desgaste, como el que sufrió Choco Antelo y Keko Álvarez. Mientras que, en mi caso, no he tenido un directorio completo y propio.

¿Es un adiós para siempre?

Ni los halagos, ni las críticas hay que tomárselas en serio. He tenido propuestas para volver a postularme, pero no puedo entrar en una cuestión ilógica de decir debe haber un cambio y luego ser yo quién no dé lugar a ese cambio.

De Oriente uno nunca se va, se lo pueden preguntar a Choco y a Keko. Yo voy a dejar Oriente el día que pase a mejor vida. Siempre voy a estar dispuesto a ayudar porque mi felicidad esta en ver bien al club.

Ojalá pueda tener la chance de volver (en otra ocasión), espero encontrarme con una madurez económica y dirigencial. Esta experiencia me servirá.

Ojo, quiero apuntar sobre tener una madurez económica, porque hay que dejar claro que en este tiempo vine a administrar Oriente, no invertí, no he puesto plata porque me parecía antiético que yo preste dinero y me devuelva.

¿Oriente es autosustentable?

Falta todavía, pero se puede manejar el déficit.

¿Hay deudas importantes o complicadas?

Oriente no me debe, ni yo le debo a Oriente, como hay casos. Las deudas que tiene el club es a Choco Antelo, a Keko y a impuestos Nacionales y de ahí pare de contar, las otras deudas son mínimas y manejables.

Hay que agradecer que existen dos personas extraordinarias como Choco y Keko que no están encima cobrando lo que se les debe.

¿El que venga (como presidente) no tendrá problemas?

Todos los clubes tienen problemas a finales de año, pero nada que no se pueda manejar. La llegada de nueva gente genera nuevas vibras también.

¿Cuál fue tu peor dolor en este corto periodo?

Me dolió mucho no pasar de fase en la Sudamericana, me afectó porque tiene una consecuencia también en la parte económica.

¿Por qué te estrellaste con la FBF?

He tenido diferencias con Robert Blanco, hice público lo que está pasando ahora, sobre los malos manejos, de los manejos intencionados para favorecer a unos y perjudicar a otros. Muchas veces la verdad incómoda, fíjate que en Oruro nos expulsan a dos jugadores y el próximo partido era contra Nacional, entonces ¿quién es Antonio Decormis (directivo de la FBF y del club potosino de la banda roja)? Ese sistema que nosotros denunciamos tal vez nos ha pasado factura, pero prefiero marcar mi posición en no apoyar las cosas ilícitas.

¿Con Salinas tuviste acercamiento?

La única vez que me reuní con César Salinas le dije que íbamos a apoyar las cosas buena, pero hasta ahora no las hubo porque las selecciones menores fueron un fracaso, las de Sixto Vizuete (extécnico de la sub-17 y sub-20) y en cuanto al torneo no existió ninguna planificación, convocaban jugadores a la selección sin tomar en cuenta de que teníamos que disputar un torneo internacional (Copa Sudamericana).

¿Qué le pedirías al equipo en tus últimos días de gestión?

Quiero que me regalen alegrías. Me gustaría irme del club ganando, ojalá se pueda dar porque cuando se logra un triunfo soy el más feliz y cuando se pierde son el más triste, ya que en este momento represento a Oriente.

¿Cuántos jugadores se irán?

De ya, se fueron dos (Jomar y Sergio Raphael) y haremos uso de la opción que permite reemplazar tres cupos de extranjeros para el segundo semestre. Solo se van a quedar tres foráneos (de los que están).

¿Y sobre los jugadores nacionales?

Es muy reducido el mercado nacional. Ojalá que los clubes tengamos la madurez de ampliar el cupo de poder ampliar el cupo de extranjeros porque los jugadores nacionales se han sobrevaluado. Hoy aparece un futbolista del medio y entramos en la locura de competir porque no hay muchos.