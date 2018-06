Los memes de la clasificación mexicana

Con seis puntos, una derrota y un pie fuera de la copa; la selección mexicana, que perdió 0-3 frente a Suecia, clasificó gracias al sorprendente triunfo de Corea sobre Alemania en tiempos suplementarios (2-0).

El electrizante desenlace del grupo E no dejó a nadie indiferente y dejó enseguida una 'catarata' de memes, es particular, cómo no, de los hinchas del 'Tri'. Te mostramos algunos.

Vía Twitter

Vía Facebook

San Tomás de las Coles,

que Suecia no nos meta goles

Santa Rita de la Anchoa,

protégele las manos a Ochoa

San Juan Morenito,

que otra vez meta gol el Chicharito

San Torcuato del Baúl,

que Suecia corra con la misma

suerte que el Cruz Azul#MexicovsSuecia #MEX #VamosConTodo pic.twitter.com/L7eURztEDc — Niall Horan México ������ (@NiallUpdates_MX) June 27, 2018

Si ganas o empatas pasas como primero de grupo.

No pierdas el partido México vs Suecia#JuegaMéxico pic.twitter.com/hyxrBoDes4 — Yesenia Campos (@campos_yesii) June 27, 2018

Un ojo en el Mexico vs Suecia

Otro en el Alemania vs Corea

Y otro en Peña Nieto para que no privatice nada.. pic.twitter.com/LwRV4uhRzr — TIGRE WILSON (@RICOSHEET) June 27, 2018

Las emocionantes repercusiones