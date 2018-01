Problema pulmonar deja fuera a Nosiglia

No pudo más. Lo que comenzó con una fiebre terminó en problema pulmonar para Wálter Nosiglia Navarro, que tuvo que abandonar el rally Dakar por segunda vez consecutiva. El piloto boliviano, que estaba décimo en la clasificación general de cuadriciclos, no aguantó más los inconvenientes con su salud, por lo que tomó la decisión de parar tras ser evaluado por los médicos.

“Estaba haciendo una buena carrera, pero no pude aguantar, me sentía muy mal y los doctores me dijeron que no estaba en condiciones para seguir corriendo. Ahí tomé la decisión de abandonar”, manifestó Nosiglia a DIEZ, desde el campeonato de la organización en la ciudad argentina de Belén.

El ‘Lobo del desierto’ era el boliviano de mejor rendimiento en la competencia tuerca hasta el momento. Su objetivo era terminar repetir lo hecho en 2015 cuando se subió al podio en su categoría, pero los problemas para respirar lo dejaron fuera.

Nosiglia Navarro todavía no confirmó si participará en el Dakar 2019 para buscar una revancha, pero sí dejó en claro que seguirá corriendo a bordo de su cuadriciclo. “No puedo decir que no voy a participar en el próximo rally, pero sí voy a estar en otras carreras”, manifestó.